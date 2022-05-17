ОДКБ заявила о готовности углублять сотрудничество с другими организациями

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ готова к углублению сотрудничества с ООН и другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами, говорится в совместном заявлении стран-участниц организации. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.

"Удовлетворены нашим расширяющимся взаимодействием на международной арене и уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня. Готовы к углублению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами", - говорится в заявлении.

Страны-участницы отмечают, что продолжается совершенствование структуры Организации, расширяется спектр ее деятельности по всем основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно‑экономическое сотрудничество, кризисное реагирование, миротворчество, парламентское измерение, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной и биологической безопасности, противодействие организованной транснациональной преступности.

Организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам – членам ОДКБ, подчеркивают они.

"Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств – членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций", - говорится в документе.