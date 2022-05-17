Пашинян назвал ОДКБ важнейшим фактором в обеспечении безопасности в регионе

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве назвал ОДКБ важнейшим фактором обеспечения безопасности.

"Юбилей нашей организации – очень хороший повод подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. В истории ОДКБ очень много позитива, потому что, реально ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе", - сказал Пашинян.

Однако по его словам, в ходе юбилейного саммита обсуждаются не только юбилейные вопросы, так как в зоне ответственности ОДКБ ситуация довольно напряженная.