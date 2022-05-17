Войти
РИА Новости

Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью

613
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.

Он отметил, что предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб. По его словам, соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе обучений по линии ОДКБ, практику проведения планируется расширять.

"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.05.2022
В Москве состоялась встреча лидеров государств-членов ОДКБ
19.01.2022
Миссия выполнима
17.09.2020
Шойгу прилетел в Минск обсуждать военное сотрудничество
07.03.2018
Вооружения, упомянутые Путиным в послании, не задействуют в учениях ОДКБ
24.12.2014
Владимир Путин выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
13.05.2014
Россия проверила свою готовность к глобальной войне
07.12.2012
СНГ: взгляд в будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 18:03
  • 26253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 15:59
  • 4
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 17.05 13:41
  • 1
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 12:04
  • 1
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF
  • 17.05 02:42
  • 2
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 16.05 23:51
  • 3
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 23:50
  • 2
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 19:28
  • 1
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
  • 16.05 18:15
  • 44
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства