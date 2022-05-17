Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.

Он отметил, что предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб. По его словам, соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе обучений по линии ОДКБ, практику проведения планируется расширять.

"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - сказал Путин.