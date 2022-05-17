Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола Игорь Зайцев описал свое видение нового «Москвича». Зайцев, который работал на предприятии с 1974 по 1987 год, когда на АЗЛК создали модели 2140 и 2141, рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», каким должен быть новый автомобиль.

Он отметил, что в автомобильном дизайне аэродинамика, требования безопасности, конструкция и возможности промышленности взаимосвязаны. По словам Зайцева, необходимо понять, что создатели вкладывают в новую модель.

«Современный «Москвич» должен быть визуально прочным, аэродинамичным, чтобы во внешности проявлялись аспекты пассивной безопасности», — подчеркнул Зайцев.

Бывший главный дизайнер отметил, что ему было бы приятно принять участие в работе над машиной на уровне консультанта.

АЗЛК-2141 стал головной моделью четвертого поколения автомобилей АЗЛК. Производство автомобиля началось в 1986 году, а в 1997 году АЗЛК-2141 получил новую лицевую часть и двигатель Renault.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении забрать завод Renault на баланс города. Он отметил, что на предприятии планируют возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич».