Названы пять самых опасных для США истребителей

Пять самых опасных на сегодняшний день истребителей для ВВС США: от китайских J-20 до российских Су-35

Сегодня превосходство американских боевых самолетов оказалось под вопросом, пишет журнал The Military Watch. Автор статьи отмечает, что тактико-технические характеристики российских и китайских истребителей неуклонно улучшаются.

США располагают за границей в несколько раз больше баз ВВС, чем остальные страны вместе взятые, и противостоят множеству потенциальных противников по всему миру – от Ирана и Сирии на Ближнем Востоке до России и Белоруссии в Восточной Европе.

В настоящее время ВВС США подписали заказ на поставку истребителей F-35A и F-15EX от компаний-конкурентов – Lockheed Martin и Boeing, однако возможности потенциальных противников неуклонно улучшаются и превосходство американских боевых самолетов оказалось под вопросом. И если во время холодной войны все серьезные вызовы американскому господству в воздухе исходили от советских истребителей и перехватчиков – от МиГ-15, который обеспечил летчикам преимущество над американцами в Корейской войне, до перехватчика МиГ-25, который бросал вызов американской авиации над Ираком и Кувейтом уже в 1990-х, то с тех пор развитие российской боевой авиации застопорилось, а Китай превратился в крупнейшую экономику мира и лидера в сфере исследований и разработок.

На сегодняшний день именно китайские самолеты кажутся наиболее серьезными конкурентами для США. Ни Северная Корея, ни Иран, ни Сирия никаких сколь угодно значительных приобретений истребителей после окончания холодной войны не сделали. Вместо них новейшие китайские и российские истребители направляются в страны с несколько лучшими отношениями с США – Анголу, Алжир и Пакистан. Однако в будущем, по мере эскалации международной напряженности, ситуация вполне может измениться. Ниже следует обзор пяти наиболее боеспособных истребителей – потенциальных конкурентов американским машинам на уровне эскадрильи.

J-20

J-20, второй после американского F-35 истребитель пятого поколения на уровне эскадрильи в мире, находится на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2016 года и с тех пор получил ряд улучшений – от структурных изменений планера до двигателей WS-10C, которые позволяют ему летать со сверхзвуковой скоростью в течение долгого времени без использования форсажных камер (чего, в частности, не может F-35). J-20 – главный претендент на звание самого боеспособного в мире истребителя воздушного боя, тогда как F-35 представляет собой гораздо более легкую одномоторную конструкцию в первую очередь для нанесения ударов – наряду с F-22, чье производство прекратилось в 2011 менее чем через шесть лет после ввода в эксплуатацию. Самолет страдает от устаревшей авионики и компьютерной архитектуры, и, по подтвержденным данным, его вывод из эксплуатации планируется на несколько десятилетий раньше. Чиновники ВВС США восхитились возможностями J-20, и, хотя сами США уже разрабатывают истребитель завоевания превосходства в воздухе шестого поколения (наверняка с прицелом на J-20), до тех пор у них могут возникнуть трудности со стремительно совершенствующимся и быстро растущим флотом китайских истребителей-невидимок. Поскольку ни российская программа Су-57, ни китайская FC-31 полноценной эскадрильи пока не создали, J-20 остается единственным соперником на уровне истребителей пятого поколения.

МиГ-31БМ/БСМ

Технически перехватчик, а не истребитель, МиГ-31 (по классификации НАТО: Foxhound или "Лисогон") впервые поступил на вооружение советских ВВС в 1981 году и на тот момент обладал революционными возможностями. МиГ-31 на два десятилетия опередил западные аналоги в интеграции РЛС с электронным сканированием для ведения воздушного боя, летал и запускал ракеты на экстремальных высотах, а также на длительное время развивал сверхзвуковую скорость. Его двигатели – до сих пор мощнейшие в мире среди истребителей или перехватчиков (не считая самолетов-невидимок). Поскольку преемники МиГ-31, включая чрезвычайно амбициозный проект 701, были отменены после распада СССР, а российский оборонный сектор скатился в затяжной спад, истребитель еще советской разработки продолжал модернизироваться: последние варианты БМ и БСМ поступили на вооружение уже в 2010-х годах и обеспечивают значительно улучшенные возможности воздушного боя за пределами видимости. РЛС "Заслон-М" обеспечивает практически несравненную ситуационную осведомленность, а сложность зарубежных разработок во многом компенсируются его огромным радиусом действия. При этом новые ракеты Р-37М с дальностью действия 400 км, скоростью 6 Мах и боеголовкой весом 60 кг повсеместно считаются самыми эффективными в мире. Крайне высокая скорость и способность МиГ-31 наносить удары с экстремальных высот шестью ракетами Р-37М и еще несколькими меньшей дальности делают его грозным противником даже без учета дополнительных противоспутниковых возможностей, гиперзвуковых баллистических ракет и противоракет.

J-16

Считается, что истребитель J-16 принят на вооружение в 2014 году. Он представляет собой усовершенствованную версию советского Су-27 (По классификации НАТО: Flanker или "Фланкёр") и может похвастаться рядом усовершенствованных функций, отсутствующих у российского прообраза: малозаметным покрытием, широким использованием композитныхматериалов и ракетами класса "воздух-воздух" PL-15 и PL-10, которые используются другими истребителями НОАК с 2000-х годов. Истребитель унаследовал и улучшил высокую маневренность, выносливость, отличную скорость и высоту полета Су-27, а также получил радар с антенной решеткой с автоматическим электронным сканированием (АФАР) и усовершенствованные нашлемные прицелы и каналы передачи данных, которые обеспечивают крайне высокую степень ситуационной осведомленности. Среди других китайских разработок на основе Су-27, поступивших на вооружение в гораздо меньшем количестве, следует упомянуть J-11BG – усовершенствованную модификацию J-11Bпредыдущего десятилетия с радаром с АФАР и улучшенной авионикой. Самолет может брать на борт авиационные ракеты PL-15 и PL-10, а его боевые возможности доведены до стандарта J-16. J-15B, усовершенствованная модификация Су-27 морского базирования обладает теми же характеристиками, но может похвастаться обновленной конструкцией планера, а, возможно, и более мощными двигателями.

Су-35

Из-за распада Советского Союза Су-35С разрабатывался более 25 лет. Самолет поступил в ВВС России в 2014 году и с тех пор производился относительно малыми объемами: считается, что на сегодняшний день построено менее 150 штук, причем примерно две трети этого количества ушло в российские ВВС. Самолет – ближайший соперник J-16 в категории "самая эффективная модификация Су-27", хотя его не красят устаревшие ракеты воздушного боя Р-77, Р-27 и Р-73 и более слабые возможности сетецентрической войны. Среди преимуществ же следует отметить дальность полета, превосходную маневренность и использование тройного радара – установленного в носовой части "Ирбиса-Э" и сдвоенных радаров с АФАР, встроенных в крылья. Ожидается, что в будущем Су-35 получит ракеты Р-37М и К-77М и станет гораздо мощнее в дальних воздушных боях. Причем это ожидается во второй половине 2020-х годов, когда на вооружение начнут поступать улучшенные Су-35СМ. Сообщается, что российские Су-35 сбили в небе над Украиной несколько истребителей Су-27 Киева, не понеся при этом никаких потерь. При этом истребитель создавался для борьбы с гораздо более серьезными угрозами вплоть до американских истребителей-невидимок – именно под их обнаружение заточены его радары с АФАР L-диапазона. Преемник Су-35 под названием Су-57 пока не введен в эксплуатацию на уровне полной эскадрильи, а младшие Су-30СМ прошли модернизацию с использованием технологий Су-35 (включая двигатели АЛ-41 и улучшенный планер), получив при этом обозначение Су-30СМ2. Су-30СМ намного дешевле и меньше подходит для воздушных боев. Самолет производится параллельно с Су-35 и широко экспортируется заказчикам из Казахстана, Мьянмы, Белоруссии и Армении.

J-10C

Одномоторный легкий истребитель поколения 4++ J-10C на сегодняшний день числится одним из самых производимых в мире: с 2018 года, когда он впервые поступил на вооружение НОАК, ВВС получили свыше 200 единиц. Сочетая в себе авионику пятого поколения с ракетами PL-15 и PL-10, разработанными для J-20 и J-16, более легкий истребитель часто работает в паре с двумя тяжелыми, причем все три представляют "новое поколение" китайских ВВС. На учениях истребитель хорошо себя зарекомендовал против производных Су-27, включая Су-35 и J-16, и может похвастаться высокой маневренностью и огромными возможностями радиоэлектронной борьбы. В силу своей конструкции J-10C не может нести ни столько же боеприпасов, ни такого же большого радара и имеет меньшую дальность полета, чем семейство Су-27 или J-20, но благодаря простоте в техническом обслуживании и сниженным эксплуатационным расходам означают, его можно использовать в бóльших количествах и легче поддерживать на высоком уровне боеготовности. Истребитель наверняка широко пойдет на экспорт, и со временем более продвинутых производных может быть построено несколько сотен.