Французы о вступлении Финляндии в НАТО: мы провоцируем войну

Не боитесь ли вы, что вступление Финляндии в НАТО вызовет военный ответ России?

Читатели "Фигаро" заспорили о последствиях вступления Финляндии в НАТО. У той части, что радуется вступлению, превалируют эмоции: приятно чувствовать, что можешь дразнить Россию с позиции силы. У противников вступления более реалистичная, основанная на фактах оценка ситуации.

С этим вопросом о страхе перед военным ответом России на вступление Финляндии в НАТО обратилась к своим читателям "Фигаро". 49% читателей ответили утвердительно (боятся), а 51% ответили отрицательно.

Комментарии читателей:

Maurice THEILLIER

Нет. Россия не может позволить себе еще одну военную операцию, а результаты первой не позволяют ей вести войну на два фронта, как бы этого ни хотел г-н Путин. Я надеюсь, что его советники и генералы смогут вовремя остановить его, хотя кажется, что он их совсем не слушает.

Rochelais11

Моя позиция такая: насчет того, чтобы ожидать войны, — да, чтобы бояться ее — таких чувств у меня нет.

ARIK

Думать, что Россия может открыть еще один фронт в Финляндии нереально, потому что тогда она будет бороться с 32 странами, а не только с Украиной или Финляндией. Во время переговоров о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии будет гарантирована военная защита со стороны 30 нынешних членов альянса, а также стран Евросоюза.

X

Если я правильно понимаю, Запад считает, что у России не может быть двух фронтов. И вот, Запад решил воспользоваться украинским конфликтом, чтобы лишить нейтралитета еще две страны. Они обе вступят в ряды крайне воинственной организации [НАТО]. Это называется эскалацией и ничего хорошего ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе принести не может... Ответ может быть как военным, так и экономическим. Большая часть населения в Евросоюзе не понимает, что Россия является экспортером № 1 или № 2 почти всего сырья...

NICOLAS PERSO

Нет, Россия слишком слаба для этого, поэтому она все время запугивает нас ядерной угрозой, чтобы удержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт. Потому что, если НАТО вмешается, Россия исчезнет через 20 минут.

DamMick83

Не будучи совершенным, альянс является хорошим защитным щитом, и это членство — вполне заслуженный отпор Путину. Из-за того, что Россия агрессивная ядерная держава, ей должны подчиняться все ее соседи? Представьте себя в ситуации, когда у Франции есть граница с Россией и проявите немного патриотизма.

KNV MJA

Чего вы хотите от России? Чтобы она напала на натовскую страну? Никогда этого не произойдет, то есть не будет взаимного уничтожения. Перестаньте бояться великого злодея Владимира как своей тени, он говорит, угрожает, но он не сможет защититься от гнева НАТО в случае агрессии с его стороны.

marlon

Все это только лишний раз подливает масла в огонь. Речь не идет о том, боимся мы или нет войны, мы ее просто провоцируем...

EDD

Вести войну со Швецией или Финляндией было бы равносильно нападению на Европу, не будем забывать об этом.

peupeu

Сейчас войны не будет. Но в среднесрочной перспективе, в том числе после ухода Путина, русские будут более открыто дистанцироваться от европейцев — хотя нам очень выгодно быть добрыми соседями — и противоестественным образом сближаться с Китаем.

GORDO GARCIA

В результате присоединения к Германии во время второй мировой войны Финляндия потеряла часть своей территории в пользу России. Теряя свой нейтралитет, финны сильно рискуют.

Le Forgeron

Цель присоединения к альянсу состоит не в том, чтобы вторгнуться в Россию, а в том, чтобы защититься от нее. Теперь мы понимаем, что нейтралитет не дает защиты. Украина также была нейтральной. И если Путин посмеет напасть на Финляндию, то да, это будет третья мировая война. Никто этого не хочет, но и мы не можем бросить на произвол судьбы наших союзников.

ca18

В любом случае ответ очевиден. Конечно нет, так как в Финляндии нет запуганного русскоязычного населения, как в Прибалтике.

Biaff

В Финляндии живут 100 тысяч русских людей. Выходит, вы боитесь, чтобы они не провозгласили "самопровозглашенную народную республику Финляндию"? И поэтому надо лезть в НАТО...