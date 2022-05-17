В спецоперации задействуют новейшую снайперскую винтовку "Доминатор"

Российская снайперская винтовка "Доминатор" пройдет боевое крещение на Украине.

Как сообщил в своем ТГ-канале известный российский оружейник Владислав Лобаев, вскоре на передовую будет отправлена одна из его разработок - винтовка TSVL-8 М5 "Доминатор" калибра .338LM. Ее получит снайпер, участвующий в спецоперации.

Средства на изготовление оружия собирали всем миром."Доминатор" - это модульная тактическая дальнобойная винтовка со встроенным модератором. Впервые она была представлена на форуме "Армия-2020".

"Доминатор" оснащен уникальной системой снижения демаскирующих факторов. Речь, в частности, идет о вспышке и нагреве ствола, которые могут выдать снайпера в бою. У TSVL-8 М5 они сведены к минимуму.

Эффективная дальность стрельбы винтовки - 1500 метров. Вес - 8 килограммов. Длина - 1380 мм.

Напомним, ранее Владислав Лобаев подарил одному из участников спецоперации винтовку "Антиматерия", которая является облегченной версией "Доминатора".

Олег Корякин