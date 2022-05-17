ВСУ потеряли редкую 120-мм САУ, созданную с помощью стран НАТО

Вооруженные формирования Украины продолжают нести существенные потери в военной технике. Не особо помогают даже прямые поставки из различных государств блока НАТО.

Поэтому командование ВСУ и национальной гвардии вынуждено задействовать боевые машины, которые из-за различных конструктивных дефектов были удалены из войск и находились на базах хранения.

Можно вспомнить неудачно модернизированные Т-64Б - "БМ" "Булат" с их перегруженной ходовой частью и взрывоопасной динамической защитой "Нож". После ее активации, как правило, танки лишались возможности передвигаться и полностью выходили из строя. В том же списке БМ "Оплот", принятые на вооружение два десятка лет назад, но так и не доведенные до кондиции.

Недавно выяснилось, что националисты попытались задействовать в боях 120-мм колесные самоходные артиллерийские установки "Барс-8ММК", впервые представленные еще в 2016 году и выполненные на платформе бронеавтомобиля, созданного на шасси известного пикапа Dodge Ram американского производства.

Основу конструкции составляла разработанная в Испании минометная система Alakran UKR-MMS с автоматизированной системой управления огнем, в транспортном положении находившейся внутри корпуса.

Заявленный боекомплект - 60 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы - до 7200 м. Скорострельность может достигать 12 выстрелов в минуту. Углы вертикального наведения - 85 градусов, горизонтального - не более 60. Боевая масса - 12000 кг.

Мощность дизельного двигателя Cummins V8 turbo - 350 л. с., максимальная скорость - 120 км/ч. Экипаж - 3 человека. Всего изготовлено шесть образцов.

Как обычно это бывает на Украине, данные САУ активно рекламировалась, предлагались даже для поставок иностранным заказчикам. Однако испытания продемонстрировали, что они страдают от множества дефектов, и самоходки пришлось отправлять на хранение.

Сейчас их пытаются использовать в боях, и уже известно об уничтожении по крайней мере одной такой единицы техники.

Алексей Моисеев