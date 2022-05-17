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ЦАМТО

Ростех увеличил ресурс газотурбинных двигателей для самолетов дальней авиации

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ОДК-Кузнецов
ОДК-Кузнецов.
Источник изображения: ОДК-Кузнецов

ЦАМТО, 16 мая. Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха "ОДК-Кузнецов" повышает качество продукции, внедряя роботизированное оборудование для нанесения на детали специальных упрочняющих покрытий.

В "ОДК-Кузнецов" введен в эксплуатацию роботизированный комплекс плазменного напыления, который в автоматическом режиме наносит огнеупорные и упрочнительные покрытия на детали двигателя, обеспечивая абсолютную повторяемость и высокое качество.

"Новое оборудование с программным управлением соответствует современным экологическим стандартам. Промышленный робот позволит повысить ресурс работы газотурбинных двигателей всех типов, в том числе НК-32 серии 02, применяемых на стратегических ракетоносцах Ту-160", – заявили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

Для повышения пропускной способности производства роботизированная установка оборудована двумя рабочими зонами. В одной из них специализированные керамические покрытия наносятся на детали малых габаритов – лопатки компрессора первой и второй ступеней, сопловые секции турбины. Такая конструкция позволяет наносить покрытия последовательно на 12 изделий в ходе одного рабочего цикла. В другой рабочей зоне крупногабаритные титановые кольцевые заготовки диаметром до 1,5 м обрабатываются в специальной выдвижной камере.

"Все оборудование, которым оснащаются новые производства "ОДК-Кузнецов", высокотехнологичное и производительное. Роботизированный комплекс плазменного напыления будет выполнять обработку деталей компрессора и турбины газотурбинных двигателей не только для предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации – в рамках программ по импортозамещению оборудование может широко применяться в интересах отечественной промышленности", – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

На текущий момент роботизированный комплекс обеспечивает потребность производства, обрабатывая до 100 кольцевых деталей ежемесячно при работе в две смены. При необходимости пропускная способность оборудования может быть увеличена до 300 ед. крупногабаритных деталей и до 1000 деталей малых габаритов.

Роботизированный плазматрон производит напыление с помощью тока высокого напряжения – до 1000 ампер – при подаче газов (азота и аргона) и металлического порошка для напыления. Оборудование наносит покрытия толщиной от 0,1 мм до 3,5 мм. Современные системы контроля гарантируют стабильность рабочего процесса в условиях круглосуточной работы комплекса. Участок оборудован новейшими вытяжными вентиляционными установками с фильтрами, которые предотвращают попадание металлической пыли в атмосферу, а звукоизоляционное покрытие внутри кабины полностью устраняет звуковое воздействие для обеспечения комфортного рабочего процесса и соблюдения принятых технических стандартов. Работу комплекса обеспечивают два оператора.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Продукция
НК-32
Ту-160
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