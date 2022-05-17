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Российская газета

Су-35 и МиГ-31 вошли в топ-5 лучших истребителей

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Источник изображения: rg.ru

Российские Су-35 и МиГ-31 вошли в мировой топ-5 самых опасных для ВВС США истребителей. Обзор подготовил MilitaryWatch, в компании с русскими самолетами оказались три китайских.


J-20

В 2016 году Китай вслед за США принял на вооружение истребитель пятого поколения. С тех пор конструкция J-20 непрерывно совершенствуется - в частности, для самолета разработаны новые двигатели WS-10C, позволяющие истребителю летать на сверхзвуковой скорости без форсажа - чего F-35, например, делать не умеет.

МиГ-31

Революционный по своей конструкции перехватчик МиГ-31, несмотря на солидный возраст, продолжает оставаться передовым самолетом воздушной войны благодаря модернизации и мощному оружию. Новейшие версии БВ и БВМ способны атаковать цели, находящиеся на расстоянии 400 километров, а дальнобойные ракеты Р-37М, летающие со скоростью 6 Махов и вооруженные 60-килограммовой боеголовкой, считаются самыми мощными в классе "воздух-воздух". Очень высокая скорость МиГ-31 и его способность наносить из стратосферы удары ракетами большой дальности делают самолет очень серьезной силой даже без учета его противоспутниковых и гиперзвуковых возможностей.

J-16

Китайский потомок другой легенды советского авиапрома, Су-27. Взяв чрезвычайно удачный самолет, Пекин усовершенствовал его, добавив малозаметные покрытия, композитные материалы, радар с АФАР, нашлемную систему целеуказания и новые ракеты. У машины есть палубная версия, J-15B.

Су-35

Еще один потомок Су-27, унаследовавший главные его достоинства: большую дальность полета и отменную маневренность. Их усилили современными технологиями: несколькими радарами, чьи активные фазированные решетки встроены в том числе в крылья, мощной опто-электронной станцией поиска целей, двигателями с управляемым вектором тяги. Ожидаемая интеграция в арсенал самолета мощных ракет Р-37М и К-77М также расширит возможности самолета и увеличит его экспортный потенциал - и без того неплохой.

J-10

Замыкает список китайский легкий истребитель поколения 4++ J-10C. Он может похвастаться сильным комплексом радиоэлектронной борьбы, авионикой пятого поколения и широкой номенклатурой ракет. Кроме того, он дешевле в производстве и обслуживании, чем тяжелые J-16, китайская промышленность выпустила более 200 самолетов.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
МиГ-31
Су-27
Су-35
Проекты
АФАР
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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