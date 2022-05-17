Войти
Военное обозрение

Черноморский флот пополнился четвёртым патрульным кораблём «Сергей Котов» проекта 22160

619
0
+2

Источник изображения: topwar.ru

Черноморский флот пополнился очередным кораблем, в состав флота вошел патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Как сообщается, церемония поднятия Андреевского флага прошла в начале мая в Севастополе в закрытом режиме в условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине.

Построенный на керченском судостроительном заводе "Залив" "Сергей Котов" является четвертым кораблем проекта 22160 и третьим серийным в серии из шести кораблей, вся серия предназначена для Черноморского флота. Заложен 8 мая 2016 года, спущен на воду 29 января 2021 года. На ходовые испытания вышел в октябре 2021 года с Новороссийска, в декабре был переведен в Севастополь, где продолжил прохождение ходовых и государственных испытаний.

По имеющейся информации, корабль вошел в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы, где уже несут службу три первых корабля серии: головной "Василий Быков" был введен в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года, первый серийный "Дмитрий Рогачев" - 11 июня 2019 года, второй серийный "Павел Державин" - 27 ноября 2020 года. Пятый и шестой "Виктор Великий" и "Николай Сипягин" достраиваются в Зеленодольске.

Источник изображения: topwar.ru

"Сергей Котов" май 2022 года фото ТГ "Черноморский флот"

Патрульный корабль "Сергей Котов" получил имя в честь Героя Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения Новороссийска и Крыма контр-адмирала Сергея Котова

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т.д.) в зависимости от выполняемых задач.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
2020-й год
22160
ЧФ
Похожие новости
16.03.2022
Непотопляемый авианосец России
29.05.2020
Черноморский флот получит патрульный корабль "Павел Державин" ранее контрактных сроков - Минобороны РФ
28.02.2020
Полностью перевооружен: Украину беспокоит флот России
08.10.2018
Корабли-роботы: модульные корветы возьмут под охрану Новороссийск
14.05.2018
День Черноморского флота. Досье
17.10.2014
Завод им. Горького становится дядькой Черномором
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 18:03
  • 26253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 15:59
  • 4
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 17.05 13:41
  • 1
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 12:04
  • 1
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF
  • 17.05 02:42
  • 2
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 16.05 23:51
  • 3
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 23:50
  • 2
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 19:28
  • 1
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
  • 16.05 18:15
  • 44
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства