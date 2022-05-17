Черноморский флот пополнился четвёртым патрульным кораблём «Сергей Котов» проекта 22160

Источник изображения: topwar.ru

Черноморский флот пополнился очередным кораблем, в состав флота вошел патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Как сообщается, церемония поднятия Андреевского флага прошла в начале мая в Севастополе в закрытом режиме в условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине.

Построенный на керченском судостроительном заводе "Залив" "Сергей Котов" является четвертым кораблем проекта 22160 и третьим серийным в серии из шести кораблей, вся серия предназначена для Черноморского флота. Заложен 8 мая 2016 года, спущен на воду 29 января 2021 года. На ходовые испытания вышел в октябре 2021 года с Новороссийска, в декабре был переведен в Севастополь, где продолжил прохождение ходовых и государственных испытаний.

По имеющейся информации, корабль вошел в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы, где уже несут службу три первых корабля серии: головной "Василий Быков" был введен в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года, первый серийный "Дмитрий Рогачев" - 11 июня 2019 года, второй серийный "Павел Державин" - 27 ноября 2020 года. Пятый и шестой "Виктор Великий" и "Николай Сипягин" достраиваются в Зеленодольске.

Источник изображения: topwar.ru

"Сергей Котов" май 2022 года фото ТГ "Черноморский флот"

Патрульный корабль "Сергей Котов" получил имя в честь Героя Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения Новороссийска и Крыма контр-адмирала Сергея Котова

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т.д.) в зависимости от выполняемых задач.