Индия предлагает оснастить бразильские истребители JAS-39 "Грипен" КР "БраМос-NG"

ЦАМТО, 16 мая. По сообщениям индийских СМИ, в конце текущего месяца в Бразилию прибудет делегация Минобороны Индии для изучения возможности совместного производства и разработки различных типов вооружений.

Как сообщает Defensa.com, среди предлагаемых вооружений – ракета "БраМос-NG" (BrahMos-NG; "новое поколение"), уменьшенная версия крылатой ракеты "БраМос", разработанной совместно с Россией для вооружения истребителей Су-30МКИ (в случае Бразилии – JAS-39 "Грипен").

Новая ракета обладает той же дальностью, что и базовая версия (290 км) и той же скоростью – 3,5М (на данный момент самая высокоскоростная крылатая ракета в мире), однако имеет меньшие габариты и массу, а также оснащена новой РЛС с АФАР. Индия утверждает, что КР "БраМос-NG" имеет меньшую радиолокационную заметность, что затрудняет ее обнаружение. Испытания "БраМос-NG" DRDO планирует начать в январе 2024 года.

В то время, как оригинальная версия ракеты недавно была успешно испытана с борта истребителя Су-30МКИ, версия NG, которая, как планируется, будет производиться с середины 2025 года, предназначена для вооружения индийских легких истребителей LCA "Теджас" Mk.1 и Mk.2 производства компании HAL. При этом следует отметить, что бразильские JAS-39 "Грипен" имеют схожие размеры с "Теджас" (шведский "Грипен" чуть больше индийского "Теджас").

По словам генерального директора компании BrahMos Aerospace и главного научного сотрудника Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) Атула Динкара Ране, несколько стран запросили дополнительную информацию о ракете "БраМос", в том числе Бразилия.

Согласно планам, бразильские истребители "Грипен-NG" будут оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" "Метеор" и IRIS-T. В качестве крылатых ракет класса "воздух-земля" местная компания Avibras работает над созданием воздушной версии AV-TM 300 "Матадор", которая получит обозначение MICLA (Misil de Crucero de Largo Alcance). Данная разработка в рамках программы PEMAER (Plano Estrategico Militar de la Aeronautica) позволит Бразилии войти в группу из менее чем 15 стран, производящих подобные системы.

На данный момент полезная нагрузка новой ракеты MICLA еще не определена. Концепция наземной версии предполагает возможность оснащения боевой частью массой от 200 до 500 кг, что является кульминационным этапом армейской программы ASTROS.

Учитывая, что в случае с MICLA разработка ракеты будет завершена не ранее 2030 года, КР "БраМос", возможно, может стать переходным решением до получения собственной версии КР.

В числе других возможных соглашений в области закупки или совместного производства индийских вооружений названы: ракетные установки, бронеавтомобили, бронезащита и каски, инфракрасные прицелы и приборы ночного видения, ракеты класса "земля-земля", легкие боевые вертолеты, а также модернизация фрегатов и патрульных кораблей (недавно индийская верфь Goa участвовала в конкурсе на оснащение ВМС Бразилии легкими фрегатами по проекту Tamandare).

Кроме того, индийская делегация посетит предприятия бразильской компании Embraer, которая предлагает поставить Индии тактический военно-транспортный самолет/ заправщик KC-390 "Миллениум". В прошлом месяце представители бразильского производителя подтвердили индийским СМИ, что KC-390 был предложен ВВС Индии вместо или в дополнение к закупке еще шести американских C-130J "Супер Геркулес".