На восстановление участвующей в спецоперации техники уходит до 5 дней

Специалисты 10-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка в кратчайшие сроки восстанавливают поврежденные образцы военной техники и возвращают ее на передовую. Об этом пишет газета "Красная звезда".

Мастерские расположены на окраине одного из крымских поселков. Здесь ремонтируют танки и БМП, БТР и бронеавтомобили, артиллерийские орудия и установки залпового огня, колесные и гусеничные образцы вооружения и специальной техники. Как рассказали специалисты, на восстановление уходит до пяти дней в зависимости от сложности, в среднем - два-три дня. Возвращают на передовую от 40 до 50 единиц любой техники, задействованной в специальной военной операции.

- В основном проводим сложные ремонты, с более простыми поломками прекрасно справляются наши коллеги из ремонтно-восстановительных подразделений, работающих ближе к переднему краю, - рассказал командир ремонтно-восстановительной части полковник Игорь Руденко.

Тактическая группа эвакуирует из зоны боевых действий технику и вооружение со сложными неисправностями в район восстановления. Здесь в большинстве случаев устраняют неисправности, которые касаются замены агрегатов и узлов. Специалисты демонтируют поврежденные блоки и устанавливают новые.

Действуют мастерские различного назначения - МТО-УБ, МТО-АМ, МРС-БТ и другие. Как рассказал начальник автобронетанковой службы ЮВО полковник Александр Васильев, удается восстановить свыше 95 процентов всех поступающих образцов вооружения и техники, остальное доставляют для ремонта на предприятия военной промышленности.

В район восстановления поступает и трофейная техника. Как правило, это устаревшие образцы, но на российских складах есть запас подходящих узлов и агрегатов. Поэтому с ремонтом проблем тоже не возникает. После вооружение и военную технику передают подразделениям народной милиции ДНР и ЛНР.

Светлана Цыганкова