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Интерфакс-АВН

ОДК впервые покажет макет гибридного двигателя на HeliRussia-2022

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Двигатель ВК-650В
Двигатель ВК-650В.
Источник изображения: © Объединенная двигателестроительная корпорация

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - На вертолетной выставке HeliRussia-2022 впервые продемонстрируют макет гибридной силовой установки для перспективных летательных аппаратов, включая беспилотники, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"ОДК-Климов" впервые представит на Международной выставке вертолетной индустрии макет гибридной силовой установки (ГСУ) и демонстраторы двигателей ВК-650В, ВК-1600В", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что также на выставке представители предприятия презентуют доклады по новым разработкам авиадвигателей и примут участие в подписании соглашений.

"Макет ГСУ представлен на платформе перспективного беспилотного летательного аппарата с четырьмя поворотными винтами. Потенциальными объектами применения ГСУ мощностью 500 кВт являются легкие многоцелевые вертолеты, перспективные беспилотные (опционально пилотируемые) летательные аппараты взлетной массой 2-8 т, самолеты местных воздушных линий, аэротакси, бизнес-авиация, летательные аппараты вертикального взлета и посадки", - сказали в пресс-службе.

В ОДК пояснили, что в состав макета ГСУ входит газотурбинный двигатель, электрические двигатели, блоки силовой электроники, электрогенератор и блок аккумуляторных батарей.

Сообщалось, что применение гибридных технологий в авиации позволит уменьшить расход топлива до 70% и существенно сократить вредные выбросы.

Двигатель ВК-650В мощностью 650 л.с. - первый отечественный двигатель для вертолетов легкого класса Ка-226Т, "Ансат-У", VRT-500 и зарубежных машин такой же грузоподъемности. Первый двигатель-демонстратор был собран в декабре 2020 года, сейчас он проходит испытания. Сертификат типа на ВК-650В планируется получить в 2023 году.

Двигатель ВК-1600В предназначен для установки на многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 т. Первым объектом применения является перспективный многоцелевой вертолет Ка-62.

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