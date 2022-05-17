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РИА Новости

В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО

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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Созданные США биолаборатории на Украине по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая.

"Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО", - подчеркнула она по итогам заседания комиссии.

Как объяснила Яровая, именное военное использование таких объектов уже заложено в соглашениях, а "стороной соглашения всегда выступает Пентагон". По ее словам, "опасная военная программа", которая реализовывалась США на Украине, "потенциально создает не просто полигон, а точки расположения НАТО".

Как ранее заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, парламентарии ожидают получения данных по анализу биоматериалов. Она также подчеркнула, что информация о проведении опытов над пациентами психиатрической больницы на Украине "расширяется с точки зрения подтверждения того", что опыты проводились.

Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.

На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.

Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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