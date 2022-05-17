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Российские противолодочные самолеты провели учения над Охотским морем

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Дальний противолодочный самолет Ту-142
Дальний противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения над Охотским морем. Самолеты выполнили полеты и отработали поиск подводных лодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«На Тихоокеанском флоте проведены учебно-тренировочные полеты с целью слаживания экипажей дальних противолодочных самолетов Ту-142 и отработкой ими противолодочных задач над Охотским морем», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что летчики выполнили полеты на самолетах, которые базируются на одном из аэродромов морской авиации ТОФ.

В ходе учений экипажи двух противолодочных самолетов задействовали штатные средства обнаружения подводных лодок условного противника.

Ту-142 предназначен для обнаружения и уничтожения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Также самолет используют в качестве средства дальней океанской разведки. Ту-142М получил поисково-прицельную систему «Коршун».

В апреле российские противолодочные самолеты Ил-38 провели полет над Тихим океаном. Экипажи выполнили задачи по поиску подводных лодок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Ту-142
Проекты
Военные учения
ТОФ
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