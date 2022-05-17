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Ответ России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО неизбежен

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Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского Флота перед стартом военно-спортивной игры «Гонка героев»
Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского Флота перед стартом военно-спортивной игры «Гонка героев».
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Зарембо

Норвежский дипломат предвидит ответные шаги России на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Россия пока практически никак не отреагировала на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, пишет NRK. Но эксперты, опрошенные Норвежской радиовещательной корпорацией, уверены, что ответные шаги неизбежны. В частности, важно, что предпримет Москва в связи с тем, что ее база в Калининграде теперь окружена странами альянса.

Ребекка Эллингсен (Rebekka Ellingsen), Эйрик Сёренму Поске (Eirik Sørenmo Påsche), Арне Эгил Тёнсет (Arne Egil Tønset), Мортен Хопкинс Кремер (Morten Hopkins Kræmer)

С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО скандинавский регион в альянсе окрепнет, но при этом все три северные страны смотрят в разные стороны, считает дипломат Кай Эйде (Kai Eide).

"Меня волнует та легкость, с которой мы смотрим на эти вопросы", — посетовал Кай Эйде в эфире передаче "Воскресное утро".

Эйде — опытный дипломат и председатель Норвежско-шведской торговой палаты.

Он предвидит ответные российские меры на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. "Пока мы не знаем, как именно это на нас повлияет. Но мы должны осознавать, что перспектива весьма опасная", — говорит он.

Членство в НАТО сблизит эти страны с Норвегией, но Эйде считает, что все они смотрят в разные стороны.

Шведы, говорит он, смотрят на Балтийское море, финны — на свою 1 300-километровую границу с Россией, а Норвегия — на северные районы.

"Мы любим приговаривать, что Норвегия будет играть ведущую роль, но я читал, например, что шведские СМИ отводят ее Швеции", — замечает он.

В воскресенье стало известно, что Финляндия подает заявку на членство в НАТО. Это подтвердил президент Саули Ниинистё на пресс-конференции.

Вскоре газета Svenska Dagbladet сообщила, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО во вторник или среду.

Положительный шаг для единого Севера

Министр обороны Бьёрн Арильд Грам (Bjørn Arild Gram) из Партии Центра видит ряд преимуществ в том, что в НАТО будет представлена единая Скандинавия.

Однако он во многом согласен с Эйде.

"Норвегия и Дания далеко не всегда придерживаются единого мнения. Мы должны быть готовы к тому, что теперь возникнут новые вопросы и дискуссии", — говорит он.

При этом Грам убежден, что вступление в альянс Швеции и Финляндии — положительный шаг для единой Скандинавии.

Он хочет, чтобы ведущую роль в работе скандинавских стран на благо альянса сыграла Норвегия.

"В альянсе зазвучит единый скандинавский голос. Наш общий вклад станет весомее, и это облегчит нам оборонное планирование", — отметил он.

Норвегия должна взять на себя роль лидера

Янне Холанн Матлари (Janne Haaland Matlary) — профессор политологии Университета Осло и Норвежской военной академии.

Более тесное военное сотрудничество она считает положительным фактором.

"Мы укрепим общий потенциал, сможем проводить учения, перебрасывать части и технику через Швецию и Финляндию. Наша оборона станет эффективнее", — говорит она.

Матлари согласна с министром обороны и считает, что Норвегию совершенно естественно представить себе в роли лидера среди скандинавских стран в НАТО.

"Важно, что Норвегия знает, как все устроено. У нас есть опыт работы в Арктике и на Крайнем Севере в рамках НАТО", — говорит она.

Ждем реакции России

Но профессора волнует, как Россия отреагирует на то, что ее база в Калининграде теперь окружена странами НАТО.

Матлари считает, что в ответ Россия может разместить в Калининграде ядерное оружие и проводить более агрессивные учения для проверки НАТО.

"Парадокс в том, что пользоваться этой стратегически важной базой наравне с Кольским полуостровом и Крымом России станет сложнее", — говорит она.

Последствия не известны

Эйде считает, что Россия пока практически никак не отреагировала на заявки Швеции и Финляндии. Он ожидает, что в будущем Россия переместит войска и технику ближе к границам — мы такое уже наблюдали.

Дипломат отмечает, что чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск эскалации.

В то же время важное значение будет иметь дальнейшее сотрудничество Северных стран.

"Там, где мы можем добиться стабильности, мы просто обязаны это сделать", — говорит Эйде.

"Нам выпало самое опасное, непредсказуемое и нестабильное десятилетие со времен Второй мировой. Я с ужасом думаю, какой была бы сегодняшняя ситуация, не будь у нас не сотрудничества с ЕС", — заключает он.

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