Почему Запад обречен на поражение в развязанной им информационной войне

Чем успешнее идет спецоперация России, тем больше откровенного вранья появляется в западных СМИ. Фейки о ситуации на Украине становятся все более грубыми и примитивными и западной информации в мире перестают верить. Наступает переломный момент, когда сплетенная технологами паутина лжи должна быть разорвана.

Очередной звоночек для "фабрики фейков" прозвучал из США - страны, под дудку которой пляшут в фейковом угаре западные СМИ. На днях кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк заявила: Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины. Заявление прозвучало на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, где врать нельзя - ты под присягой.

"Тревоги и волнения" дипломата разделил сенатор Роб Портман, республиканец от штата Огайо. Он поинтересовался у Бринк, что нужно делать, чтобы "лучше противодействовать попыткам России оправдать" спецоперацию на Украине. При этом любые распространяемые Москвой сведения на сенатских слушаниях заранее бездоказательно были названы "дезинформацией", что само по себе является примером управляемой шаблонизации массового мышления на западный манер.

Вряд ли Бринк и Ко не понимают, что в условиях глобализации вдалбливание пропагандистских тезисов в головы простых граждан рано или поздно обернется нерешаемой проблемой для них же. Просто ставка сделана на сиюминутный результат. Хотят победить здесь и сейчас, а не получается. И не получится, потому что сила, как говорил известный киноперсонаж, в правде. А она - на нашей стороне.

Ведь не Россия, а Запад начал ту истерию в масс-медиа, которую теперь сам же бесстыдно называет информационной войной. Началась она задолго до старта спецоперации. Заранее подготовленные к такой "войне" американские и британские СМИ строго придерживаются определенных пропагандистских шаблонов, которые не имеют ничего общего с объективной информацией о ходе боевых действий и, по сути, направлены на обман западной аудитории.

Рамки при этом жесткие: иная точка зрения не допускается - затравят. Или попытаются "заткнуть рот", как это произошло на днях в прямом эфире британского телеканала Sky News. На глазах у изумленных телезрителей ведущий резко оборвал общение с первым зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским, когда тот обратил внимание, что Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию к 9 мая в соцсетях фотографией украинского военного с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова".

Очевидно, что в ход запущена гигантская пропагандистская машина, и люди, которые ею управляют, даже притворяться перестали и прямо говорят: целью этой кампании является комплексная дискредитация государственного руководства РФ, превращение спецоперации в длительный конфликт для изматывания нашей страны. Америка желает так ослабить Россию, чтобы та никогда не смогла "совершить такие действия, как сейчас на Украине" - это слова главы Пентагона Ллойда Остина, сказанные в конце апреля. Оговорка? Отнюдь, скорее, осознанно выбранная стратегия, позволяющая скрывать отсутствие собственных военных успехов в последние десятилетия. Если речь идет об армии США, то пример недавнего бегства американцев из Афганистана многое объясняет. Облетевшие весь мир кадры подорвали и без того шаткую веру в военную мощь США. Штаты стараются нивелировать свое поражение, поэтому выискивают недостатки у других.

В России, начиная с 2012 года, проводится комплексная модернизация ВС РФ. Цель - формирование компактной профессиональной армии, оснащенной современными образцами вооружений. Последние события доказывают, что она во многом уже достигнута. Изначально были четко определены параметры будущих вооруженных сил, включая долю современных вооружений и другие показатели. Работа велась планово и поэтапно, под гласным парламентским и общественным надзором. Во многом открыта она была и для западных "партнеров". Чего стоит один только танковый биатлон - международные соревнования по новому виду военно-прикладного спорта, учрежденному нами в 2013 году.

ВС РФ провели несколько успешных операций, которые видел весь мир. Достаточно вспомнить Крым, где благодаря профессионализму российских военных удалось избежать кровопролития, Сирию и Казахстан, в начале года подвергшийся атаке международных боевиков. Стоит сказать, что подготовка новой российской армии велась преимущественно к типичным конфликтам XXI века - борьба с терроризмом, гуманитарные и внутриполитические кризисы. Конфликт же на Украине, по сути, является типичной войной постисторической эпохи, XX века, особенно если провести очевидные параллели между теми, кому мы противостояли тогда и противостоим сейчас.

Нынешний конфликт на Украине - это "война с ограничениями". Российское руководство неоднократно подчеркивало, что не рассматривает украинских граждан в качестве врагов, а само украинское государство - в качестве экзистенциального врага, исходя из глубоких исторических и тесных личных связей жителей двух стран. Поэтому действия ВС РФ исключают масштабные жертвы среди мирного населения и потери в рядах ВСУ. Россия использует высокоточное оружие, не прибегая к "ковровым" бомбардировкам и артиллерийскому огню "по площадям". Этим тактика России радикально отличается от действий США, которые стирают с лица земли целые города (Мосул, Ракка), что вынуждены признавать и сами украинцы. Россия придерживается тактики склонения противника к сдаче в плен, а не англо-саксонского принципа "выжженной земли".

Это объясняет и отвод российских войск от Киева. Во-первых, то был жест доброй воли, призванный предотвратить гуманитарную катастрофу в Киеве и создать благоприятную атмосферу для продолжения переговоров с Украиной. Во-вторых, как мы полагаем, рассматривая варианты проведения штурмовой операции, командование ВС РФ пришло к выводу о неизбежности неприемлемо больших жертв среди гражданского населения. Поэтому было принято решение операцию не проводить, в связи с чем отпала и необходимость в блокировании украинской столицы. Однако все это ничего не меняет. Как заявил накануне заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, цели спецоперации - денацификация и демилитаризация Украины - будут достигнуты.

Павел Арсеньев