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Российская газета

Точное попадание "Рапиры" по командирскому пикапу ВСУ сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Уничтожение командирского пикапа ВСУ пушкой "Рапира" показали на видео.



В ТГ-канале Wargonzo опубликовали видео поражения командирского пикапа ВСУ в районе Авдеевки точным ударом 100-мм пушки "Рапира". Джип высокопоставленных украинских офицеров был обнаружен с помощью коптера и уничтожен артиллеристами 100-й бригады НМ ДНР.

Как ранее рассказал военкору Семену Пегову один из аэроразведчиков 100-й бригады, пушка "Рапира" получила широкое применение входе спецоперации. Она наносит очень серьезное огневое поражение противнику. Только за последние дни из этих орудий были уничтожены две БМП, БТР и отделение пехоты.

Здесь сказывается и профессионализм артиллеристов, которые в ходе боев набили руку, и, конечно, важную роль играют беспилотники, дающие точную наводку на цель.

100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" была создана в конце 1960-х годов. Это буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие, являющееся модернизированной версией пушки Т-12. В ее боекомплект входят разные типы подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов, а также управляемые противотанковые ракеты "Кастет". В минуту "Рапира" способна производить 6-14 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы навесным огнем - 8200 метров. Прямого выстрела - 2500 метров.


Олег Корякин

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