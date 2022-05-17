Британская разведка предполагает, что ССО Беларуси могут помешать переброске ВСУ на Донбасс

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На прошлой неделе ВС Белоруссии начали развертывание сил специальных операций на прилегающих к Украине приграничных территориях. Об этом Минск официально объявил 10 мая.

В британской разведке предположили, что подобные маневры могут быть направлены на сковывание сил ВСУ, которые могли бы быть переброшены на донбасский фронт, где сейчас идут ожесточенные сражения. Соответствующий отчет был опубликован в официальном твиттере ведомства.

В то же время, в Минобороны Великобритании подчеркивают, что вопреки всем прогнозам и ожиданиям, РБ пока так и не вмешалась в конфликт на Украине напрямую. Возможно, как там считают, Минск опасается западных санкций, да и в целом якобы недовольства со стороны белорусских военнослужащих.

К слову о «недовольстве». Данную «мантру» постоянно повторяет советник в офисе президента Украины Алексей Арестович. С его слов, белорусская армия не только отказывается воевать против ВСУ, но и может к ним присоединиться. Видимо, британские разведчики опирались в своем отчете на данную, с позволения сказать, информацию. Других признаков нежелания ВС РБ выполнять приказ главнокомандующего, если таковой поступит, пока не наблюдается.

При этом, продолжая свою «логическую цепочку умозаключений», британцы заявили, что, не участвуя в российской СВО напрямую, президент Лукашенко все же пытается угодить Москве и оказывает опосредованную помощь. Например, в начале операции территория его страны использовалась в качестве плацдарма для наступления на Киевскую и Черниговскую области Украины. Теперь же он разместил свои войска близ украинской границы, чтобы сковать часть ВСУ, не дав им отправиться на Донбасс.

При этом британская разведка ничего не говорит о том, как вообще белорусские войска со своей территории могут помешать армии Украины осуществить переброску сил и средств на юго-восток...