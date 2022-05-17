ВМС Австралии к концу года перейдут на новую форму

Источник изображения: topwar.ru
Уже выпускаемая в Дарвине, Кэрнсе и Западной Австралии, новая форма для Королевского австралийского флота начала использоваться в Сиднее.
Полное принятие экипировки в камуфлированной расцветке, как ожидается, будет завершено в конце этого года. Генеральный директор по логистике австралийского военно-морского флота Натан Робб отметил, что данный переход приведет форму Королевского ВМФ в соответствие с другими видами вооруженных сил страны. Ранее, в 2014 году, австралийская армия начала переход на новую униформу под названием AMCU.
Сообщается, что обновленная экипировка для австралийских моряков выпускается в двух версиях: береговой и огнезащитной.
К слову о последней. Подобным путем несколько лет назад пошли США, заменив неудобные огнезащитные комбинезоны в своих ВМС на двухкомпонентную форму.
- сказал Робб.
Со слов представителя подразделения оборонной промышленности Дэвида Фрита, новая форма для ВМС полностью разработана австралийскими специалистами. Она, как заявлено, сочетает в себе новейшие подходы к огнезащитным решениям для одежды и прочим свойствам, обеспечивающим комфорт и безопасность военнослужащих.
Источник изображения: topwar.ru
В свою очередь, командование военно-морскими силами Австралии поблагодарило австралийскую промышленность за ее роль в развитии вооруженных сил страны.