ВМС Австралии к концу года перейдут на новую форму

Источник изображения: topwar.ru

Уже выпускаемая в Дарвине, Кэрнсе и Западной Австралии, новая форма для Королевского австралийского флота начала использоваться в Сиднее.

Полное принятие экипировки в камуфлированной расцветке, как ожидается, будет завершено в конце этого года. Генеральный директор по логистике австралийского военно-морского флота Натан Робб отметил, что данный переход приведет форму Королевского ВМФ в соответствие с другими видами вооруженных сил страны. Ранее, в 2014 году, австралийская армия начала переход на новую униформу под названием AMCU.

Сообщается, что обновленная экипировка для австралийских моряков выпускается в двух версиях: береговой и огнезащитной.

К слову о последней. Подобным путем несколько лет назад пошли США, заменив неудобные огнезащитные комбинезоны в своих ВМС на двухкомпонентную форму.

Изменение экипировки было крайне необходимым шагом. Наши люди являются ключом к нашим возможностям, и мы должны убедиться, что форма, которую они носят, подходит для выполняемых ими целей, обеспечивает надежную защиту и хорошо вписывается в условия, в которых они работают

- сказал Робб.

Со слов представителя подразделения оборонной промышленности Дэвида Фрита, новая форма для ВМС полностью разработана австралийскими специалистами. Она, как заявлено, сочетает в себе новейшие подходы к огнезащитным решениям для одежды и прочим свойствам, обеспечивающим комфорт и безопасность военнослужащих.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, командование военно-морскими силами Австралии поблагодарило австралийскую промышленность за ее роль в развитии вооруженных сил страны.