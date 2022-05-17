Раритетное стрелковое оружие досталось освободителям

Очередные трофеи оказались в руках освободителей в Харьковской области. На этот раз это раритетные виды вооружения.

Как сообщается в Сети, украинские военнослужащие бросили ППС - пистолет-пулемет Судаева, который стоял на вооружении Советской армии в годы войны. ППШ - пистолет-пулемет Шпагина, который приняли на вооружение в 1941 году. К середине 60-х годов его сняли с вооружения.

Попался освободителям и СКС - самозарядный карабин Симонова, разработанный в 1945-м. Одними из самых раритетных являются пулемет "Максим", который ведет свое начало с 1883 года, и ружье Winchester, его стали производить с 1864 года.

Есть и другие трофеи - винтовки Мосина, MP-38/40, пистолет Magnum, Mauser 98k и более современные РПК и АК

Светлана Цыганкова