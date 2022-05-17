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ЦАМТО

В рамках северного завоза в ВВО планируется направить 42 тыс. тонн грузов

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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 мая. В ходе мероприятий "северного завоза" в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, будет доставлено около 42 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения.

В том числе более 11 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, свыше 19 тыс. тонн твердого топлива, около 900 тонн продовольствия, более 100 тонн вещевого имущества, около 14 тонн медицинского имущества и свыше 4 тыс. тонн прочего имущества.

Всего в рамках мероприятий "северного завоза" со складов округа планируется направить более 10 тыс. тонн груза, силами сторонних организаций будет доставлено свыше 32 тыс. тонн грузов.

Доставка будет осуществляться как силами Тихоокеанского флота, так и сторонними организациями.

Начало "северного завоза" запланировано на 1 июня, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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