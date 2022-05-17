Войти
ЦАМТО

Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF

645
1
0
Перспективный большой БЭК
Перспективный большой БЭК на базе быстроходного экспедиционного транспортного корабля типа Spearhead.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 мая. Минобороны США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с компанией Austal USA контракта на строительство скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport).

Стоимость заказа составляет 230,545 млн. долл. Контракт является реализацией опциона к базовому соглашению и предусматривает разработку технического проекта и строительство 16-го скоростного экспедиционного транспорта (EPF-16).

Работы будут выполняться на предприятиях в Мобайле (шт.Алабама, 63%), Фэрфаксе (шт.Вирджиния, 10%), Нови (шт.Мичиган, 10%), Хьюстоне (шт.Техас, 3%), Слайделле (шт.Луизиана, 2%), Франклине (шт.Массачусетс, 2%), Райнлендере (шт.Висконсин, 2%), Чесапике (шт.Вирджиния, 1%) и других производственных площадках на территории США (4%) и за ее пределами (3%). Ожидается, что работы будут завершены к октябрю 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal USA был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV (сейчас EPF). Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. В период с сентября 2016 по февраль 2021 года с Austal USA были заключены соглашения на поставку кораблей с 11-го по 15-й.

Головной корабль серии, JHSV-1 "Сперхид", был передан Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт" был передан 3 сентября 2020 года.

Начиная с (EPF-14) "Коди", корабли конфигурация Flight II будут обладать расширенными возможностями по сравнению с принятой на вооружение версией EPF за счет оснащения передовыми средствами реанимации, включая отделение интенсивной терапии и медицинскую палату. Возможности EPF позволят стабилизировать раненых после операций без необходимости направления в вышестоящие учреждения.

Корабль EPF длиной 103 м рассчитан на транспортировку 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. На борту могут быть размещены до 312 человек десанта на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион". Небольшая осадка (менее 15 футов) расширяет возможности применения EPF в прибрежной зоне и доступ к портам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
F-16
Spearhead
Компании
Austal
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.02.2022
На верфи Austal USA заложен киль 14-го десантного корабля EPF
24.11.2021
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
22.03.2021
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
26.01.2021
На верфи Austal USA заложен киль 13-го десантного корабля EPF
04.01.2018
Нам не светит
15.09.2011
Компания Austal USA спустила на воду головной корабль проекта JHSV
1 комментарий
№1
17.05.2022 10:52
Цитата, q
Корабль EPF длиной 103 м рассчитан на транспортировку 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов.
Для Черного и Балтийских морей многофункциональную иметь бы платформу для себя. По размерности и водоизмещение близки к проекту "Самум".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 18:03
  • 26253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 15:59
  • 4
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 17.05 13:41
  • 1
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 12:04
  • 1
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF
  • 17.05 02:42
  • 2
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 16.05 23:51
  • 3
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 23:50
  • 2
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 19:28
  • 1
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
  • 16.05 18:15
  • 44
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства