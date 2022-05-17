Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF

ЦАМТО, 16 мая. Минобороны США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с компанией Austal USA контракта на строительство скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport).

Стоимость заказа составляет 230,545 млн. долл. Контракт является реализацией опциона к базовому соглашению и предусматривает разработку технического проекта и строительство 16-го скоростного экспедиционного транспорта (EPF-16).

Работы будут выполняться на предприятиях в Мобайле (шт.Алабама, 63%), Фэрфаксе (шт.Вирджиния, 10%), Нови (шт.Мичиган, 10%), Хьюстоне (шт.Техас, 3%), Слайделле (шт.Луизиана, 2%), Франклине (шт.Массачусетс, 2%), Райнлендере (шт.Висконсин, 2%), Чесапике (шт.Вирджиния, 1%) и других производственных площадках на территории США (4%) и за ее пределами (3%). Ожидается, что работы будут завершены к октябрю 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal USA был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV (сейчас EPF). Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. В период с сентября 2016 по февраль 2021 года с Austal USA были заключены соглашения на поставку кораблей с 11-го по 15-й.

Головной корабль серии, JHSV-1 "Сперхид", был передан Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт" был передан 3 сентября 2020 года.

Начиная с (EPF-14) "Коди", корабли конфигурация Flight II будут обладать расширенными возможностями по сравнению с принятой на вооружение версией EPF за счет оснащения передовыми средствами реанимации, включая отделение интенсивной терапии и медицинскую палату. Возможности EPF позволят стабилизировать раненых после операций без необходимости направления в вышестоящие учреждения.

Корабль EPF длиной 103 м рассчитан на транспортировку 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. На борту могут быть размещены до 312 человек десанта на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион". Небольшая осадка (менее 15 футов) расширяет возможности применения EPF в прибрежной зоне и доступ к портам.