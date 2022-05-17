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РИА Новости

Патрушев обсудит с научным советом при Совбезе обеспечение безопасности

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет во вторник заседание научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

"Планируется обсудить актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Научный совет при Совбезе РФ был образован указом президента России в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности, его рабочих органов и аппарата СБ. В состав научного совета входит свыше 150 представителей государственных академий наук, руководители и представители научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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