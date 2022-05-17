Словения присоединилась к программе "Боксер"

ЦАМТО, 16 мая. Словения присоединился к группе стран-участниц программы "Боксер", в число которых входят Германия, Нидерланды, Литва и Великобритания.

Директор Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR) Маттео Бишелья и министр обороны Словении Матей Тонин 11 мая в Мюнхене подписали меморандум о взаимопонимании об интеграции Словении в программу ББМ "Боксер".

На основании подписанных документов OCCAR заключила с являющимся подрядчиком производства консорциумом ARTEC GmbH контракт общей стоимостью около 281,5 млн. евро (без учета НДС) на поставку для ВС Словении 45 бронемашин "Боксер", сопутствующего оборудования и услуг.

Стоимость бронемашин с модулем вооружения и боекомплектом составляет 238,778 млн. евро; базовый пакет логистики, включая обучение, документацию, запасные части, инструмент и испытательное оборудование – 23,475 млн. евро; затраты на разработку и управление проектом – 19,247 млн. евро. Налог на добавленную стоимость составит 61,9 млн. евро. Таким образом, общая стоимость продажи составляет 343,43 млн. евро (включая НДС). Возмещение затрат на разработку другим государствам-членам программы "Боксер", включая Германию, Великобританию, Нидерланды и Литву, оценивается в 7,2 млн. евро.

Первые поставки ББМ консорциум ARTEC должен выполнить в 2023 году. Словенские ББМ "Боксер" будут основаны на конструкции литовского "Боксер" (названного Vilkas), включая дистанционно управляемую башню с 30-мм автоматической пушкой компании Rafael.

Как сообщал ЦАМТО, в начале февраля 2018 года Министерство обороны Словении признало наиболее целесообразной в рамках инициированной в 2017 году процедуры закупку для формируемых средних батальонных боевых групп ББМ с колесной формулой 8x8 в рамках многонациональной программы "Боксер". Для организации покупки Минобороны Словении обратилось к OCCAR.

Тем не менее, в январе 2019 года Министерство обороны Словении объявило о переносе сроков приобретения ББМ "Боксер" до публикации новой "Белой книги по обороне", где будут изложены основные цели и направления развития вооруженных сил, в т.ч. оснащения их бронетехникой.

В мае 2021 года Минобороны Словении объявило о принятом правительством страны решении продолжить процедуру заключения с OCCAR соглашения о закупке ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8.

В июне 2021 года Минобороны Словении представило OCCAR запрос о присоединении страны к многонациональной программе "Боксер" и получило соответствующее приглашение. Как предполагалось ранее, первая ББМ будет поставлена в 2023 году; еще 9 ед. – в 2024 году; 22 ед. – в 2025 году; 13 ед. – в 2026 году.