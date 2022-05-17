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Военное обозрение

США завершили доставку на территорию Украины всех переданных Киеву 155-мм гаубиц М777А2

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получила последнюю партию американских гаубиц М777А2, все орудия, обещанные Киеву, уже пересекли границу и находятся на украинской территории. Об этом сообщило посольство США на Украине.

Соединенные Штаты завершили переброску гаубиц на Украину, всего доставлено 89 орудий из 90, где затерялось еще одно не поясняется, но на территории Украины его нет. В американском посольстве подчеркивают, что часть гаубиц уже доставлена на Донбасс и принимает участие в боевых действиях. О боеприпасах ничего не говорится, но они также уже поступили в ВСУ.

Гаубицы М777 в действии. Это часть пакета помощи Вооруженным силам Украины на $800 млн. Все 90 гаубиц, отправленных США, кроме одной, сейчас находятся на Украине, многие уже развернуты на передовой

- говорится в сообщении посольства.

Кроме США аналогичные гаубицы должны поставить еще несколько стран, но пока информации о том, что они доставлены на Украину, нет. Общее количество дополнительных орудий не должно превышать двух десятков.

Ранее сообщалось, что поставленные американцами на Украину гаубицы М777А2 являются упрощенным вариантом орудия, с которого снята цифровая система управления огнем (СУО), делающая эту гаубицу действительно высокоэффективным артиллерийским орудием, обладающим высокой точностью. В варианте для ВСУ данная СУО отсутствует, прицеливание ведется по старинке, с использованием оптических прицелов и таблиц. Высказывается предложение, что электронику американцы с гаубиц сняли преднамеренно, понимая, что часть орудий непременно попадет в руки российской армии в виде трофеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
M777
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