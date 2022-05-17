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ЦАМТО

Исполнилось 76 лет со дня создания полигона "Капустин Яр"

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Геофизические баллистические ракеты Р-2А и Р-5А на полигоне Капустин Яр
Геофизические баллистические ракеты Р-2А и Р-5А на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: mil.ru

ЦАМТО, 16 мая. 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр", расположенный в Астраханской области, отметил 76-ю годовщину со дня образования.

Эта дата знаменует собой целую эпоху в создании ракетного вооружения. Именно на полигоне проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов, открывших человеку дорогу в космос.

В 1972 году за успешные испытания ракетных комплексов первого и второго поколений полигон был награжден орденом Красной Звезды.

В результате совместной напряженной работы ученых и конструкторов, организаций Минобороны России и специалистов полигона была сформирована методология полигонных испытаний различных типов вооружения, которая реализована в программах и методиках испытаний, а также создана уникальная экспериментально-испытательная база.

Структура полигона "Капустин Яр" включает научно-испытательные подразделения вооружения и военной техники РВСН, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны ВКС и Сухопутных войск, а также испытательный полигон "Сары-Шаган" на территории Казахстана.

Подразделения полигона участвуют в создании образцов вооружения, решая задачи от рассмотрения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки характеристик образцов и эффективности их боевого применения.

Специалистами полигона постоянно ведутся научные исследования, направленные на совершенствование методологии полигонных испытаний, разработку методов и способов, улучшающих характеристики испытываемых образцов, совершенствование экспериментально-испытательной базы.

Сегодня Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр" представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и совместную отработку систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В настоящее время завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний различных образцов вооружения.

В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставлять репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени на Центральный командный пункт РВСН о ходе предстартовой подготовки, пуске и полете ракеты.

Благодаря своему размаху, географическому положению, уникальным испытательным трассам, инфраструктуре полигон в астраханской степи играет ключевую роль в испытании перспективных образцов вооружения, современных комплексов и систем в интересах всех видов и родов войск. Возможности полигонного измерительного комплекса позволят и в будущем проводить испытания новейшего вооружения, укрепляющего обороноспособность страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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