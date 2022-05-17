Турки определились со сроками начала серийного производства основного боевого танка Altay

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Турция наконец-то определилась со сроками начала серийного производства основного боевого танка собственной разработки Altay, который в перспективе должен заменить в турецкой армии стоящие на вооружении американские танки М60 и немецкие Leopard.

По данным телеканала CNN Türk, серийное производство ОБТ Altay должно стартовать в течение ближайших двух лет. Танк пойдет в серию с турецкой силовой установкой, а не с южнокорейской, как сообщалось ранее. По крайней мере так сообщает телеканал. По его информации, создание двигательной установки находится на финальной стадии, работы должны быть завершены в следующем году.

Как ранее уже сообщалось, проблемы у турок с запуском в серию нового танка возникли после отказа Германии поставлять двигатели MTU MT883 по причине введенного против Турции оружейного эмбарго. Изначально танк планировалось выпускать именно с немецкими силовыми установками. Позднее турки обратились к южнокорейским компаниям, но Южная Корея сама испытывает сложности с созданием двигателя для собственного танка.

В начале прошлого года появилась информация, что практически готовый к серийному производству танк Altay получит турецкий двигатель под названием Batu, разработка которого стартовала в 2018 году на мощностях компании BMC (турецко-катарская компания, ранее выигравшая контракт на разработку двигателя). Работу над новым агрегатом ведет компания Otokar. Batu представляет собой моторно-трансмиссионный блок состоящий из дизельного двигателя и автоматической трансмиссии. Двигатель должен иметь мощность в 1600 л.с., другие параметры новой силовой установки пока не сообщаются.

Соглашение о проектировании танка Altay было заключено в 2007 году, первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле, в 2018 году был завершен процесс разработки и испытаний танка, после чего было объявлено о начале его производства.

Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы. 120-мм гладкоствольная пушка является копией разработки Rheinmetall, гидропневматическая подвеска южнокорейская.