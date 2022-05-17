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Денис Мантуров: гособоронзаказ исполняется судостроителями почти на 100%

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

ЦАМТО, 16 мая. Гособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 13 мая журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Гособоронзаказ исполняется практически на 100%. Очень редко за последние годы происходят какие-то переносы на будущий период", – сказал он, отвечая на вопрос, бывают ли приостановки производства на судостроительных заводах из-за санкций.

Министр отметил, что судостроительные предприятия также "достаточно неплохо" загружены гражданскими заказами.

По словам Д.Мантурова, сейчас идет активное обновление гражданского флота по всем направлениям: грузового транспорта, специализированного, научно-исследовательского, необходимого для нужд нефтегазовой отрасли и рыболовецких компаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ
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