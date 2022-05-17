В Германии изучают возможность передачи Украине систем ПВО IRIS-T SLM

ЦАМТО, 16 мая. Федеральный совет безопасности Германии (BSR) изучает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом, как передает "РИА Новости" сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, первая такая система противовоздушной обороны производства немецкой компании Diehl Defence, может быть развернута на Украине, начиная с ноября текущего года.

Отмечается, что как только в Берлине одобрят поставку Киеву этой системы ПВО, военнослужащие ВСУ могут начать обучаться ее использованию на территории Германии.

Украина заинтересована в закупке в общей сложности десяти таких систем ПВО, добавили источники Bild. По их оценке, они могут быть произведены в течение следующих трех-четырех лет.

Справка ЦАМТО

Комплекс средней дальности IRIS-T SLM (Surface Launched Medium Range) позволяет поражать цели усовершенствованной версией ЗУР IRIS-TL с дальностью перехвата от 1 км до 40 км и высотой до 20 км. РЛС обнаруживает цели на дальностях до 250 км в секторе 360 град.