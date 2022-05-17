США поставили Украине гаубицы без блока управления

С американских легких гаубиц М777 перед отправкой на Украину демонтировали цифровые системы управления огнем. На опубликованных официальным Киевом фото это заметно по отсутствию на орудиях большого квадратного ящика - блока передачи данных.

По данным Пентагона, вся американская артиллерия этого типа переведена в модификацию М777А2, оснащенную цифровой системой наведения. Так что аппаратуру перед отправкой на Украину демонтировали явно намеренно, пишет bmpd.

Помимо США, небольшое количество155-мм гаубиц М777 передали Украине Австралия и Канада. В той же комплектации.

Антон Валагин