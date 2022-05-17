Тихоокеанский флот сообщил об учениях противолодочных самолетов Ту-142 над Охотским морем

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Два дальних противолодочных самолета Ту-142 отработали поиск субмарин "противника" в Охотском море, сообщил начальник пресс-службы Тихоокеанского флота Илья Колесников.

"Во время проведения полётов экипажи двух самолётов Ту-142 осуществили поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника", - заявил Колесников.

По его словам, плановые учебно-тренировочные полеты самолетов Ту-142 морской авиации ТОФ проходили над Охотским морем.

"Экипажи Ту-142 отточили навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - сказал представитель флота.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс км, боевой радиус действия - 6,4 тыс км.