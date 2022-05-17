Структура Минобороны выставила на продажу 159 га рядом с "Лосиным островом"

МОСКВА, 16 мая – РИА Недвижимость. Структура Минобороны выставила на продажу 159 гектаров земли на северо-востоке Москвы рядом с "Лосиным островом", на которых можно построить до 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, написала газета "Ведомости".

Как сообщило издание, 35 земельных участков на улице Вешних Вод выставило на торги подконтрольное министерству обороны АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). По словам главы ГУОВ Андрея Назарова, сейчас на территории находятся преимущественно объекты производственно-складского назначения, большая часть земли не застроена.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая, начальная стоимость площадки – 24,2 миллиарда рублей.

Земельные участки Минобороны не входят в особо охраняемую природную зону парка "Лосиный остров", но частично могут попадать в граничащую с парком 150-метровую зону, где запрещено любое строительство. По данным издания, ограничения могут затронуть около 40 гектаров. Однако у победителя торгов будет возможность застроить более 100 гектаров, на которых можно возвести 3,5-4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 2-2,5 миллиона "квадратов" жиля.

По оценке специалистов по недвижимости, инвестиции в такой проект составят около 300-400 миллиарда рублей, а выручка от реализации только жилой части превысит 600 миллиардов рублей.