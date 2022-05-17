Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО перекроит карту Европы

Расширение НАТО на север рискует превратить Европу в новую пороховую бочку

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО угрожает безопасности не только Европы, но и всего мира, пишет Global Times. Автор напоминает о "тузе" в рукаве России и советует Западу не обострять ситуацию.

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО", — заявили в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин. Так же поступит и Швеция в воскресенье.

После расширения на восток НАТО теперь движется на север, и это может превратить Европу в новую пороховую бочку.

Термин "финляндизация", который относится к политике строгого нейтралитета, которой Финляндия придерживалась во время холодной войны, появился после начала российско-украинского кризиса.

Сохранение нейтралитета также принесло много пользы развитию нейтральных стран, таких как Финляндия и Швеция.

Однако сейчас эти две страны, не вступившие в НАТО даже в эпоху холодной войны, решили присоединиться к военному союзу. Как отмечают эксперты, этот шаг приведет к резкому усилению альянса, создав тем самым новый серьезный вызов безопасности в Европе.

Важный момент: об архитектуре европейской безопасности невозможно говорить без России. Она здесь, рядом с Европой. Она обладает территорией около 17 миллионов квадратных километров, населением численностью 145 миллионов человек, а также второй по мощи армией в мире. Каким образом европейская безопасность может укрепляться, угрожая безопасности России? Для Европы просто невозможно и дальше поддерживать усиливающуюся напряженность в отношениях с Москвой.

После окончания холодной войны баланс европейской безопасности был нарушен, когда НАТО, у которой больше не было оправданий для существования после распада ОВД, не только выжила, но даже получила новую роль — военной опоры мировой гегемонии Соединенных Штатов. Хуже всего то, что в мире не было другой военной организации, которая могла бы сдерживать и уравновешивать НАТО. Это уже создает огромный дисбаланс, сказал Global Times научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь.

После нескольких волн расширения на восток НАТО поглотила немало бывших республик Советского Союза. Уже доказано, что расширение блока сделало положение Европы не надежнее, а опаснее. Тем не менее сейчас альянс приветствует очередное расширение — теперь на север. Дисбаланс безопасности в Европе будет только усугубляться. Ее геополитическая карта будет перекраиваться.

Если Финляндия, у которой с Россией общая граница протяженностью 1340 километров — длиннее, чем российско-украинская граница, — вступит в НАТО, это станет опасным усилением провокаций прямо у порога России. Вероятность нового конфликта между Москвой и альянсом только возрастет. Европа не получит ничего, кроме еще более хрупкого статуса безопасности.

НАТО может думать, что у нее мощные неядерные силы и экономическое влияние. Но на счету России тысячи ядерных боеголовок – это туз в ее рукаве. С учетом вышесказанного, дальнейшая провокация альянса против Москвы поставит под угрозу не только Европу, но и весь мир.

Финляндия и Швеция сейчас, возможно, полагают, что после вступления в НАТО они смогут получить защиту от других. Но они должны быть осторожны: Финляндия окажется прямо на передовой антироссийской кампании. Если что-то пойдет не так на линии фронта, она первой столкнется с последствиями, отмечает Сунь Кэцинь.

Фатальный дисбаланс в архитектуре европейской безопасности привел континент к великим потрясениям и катастрофе. Это должно стать уроком для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

После окончания Второй мировой войны США всегда хотели создать глобальную систему безопасности для сдерживания социалистических стран. Однако эта попытка провалилась из-за противоречий между ними и их союзниками.

Но совсем недавно национальное разведывательное управление Южной Кореи присоединилось к Центру НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны в качестве первой азиатской страны-члена. И Южная Корея, и Япония были приглашены на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце. Это может сигнализировать о том, что азиатские союзники Вашингтона и альянс формируют институциональные взаимосвязи. Это то, к чему нужно внимательно отнестись.

США и НАТО, руководствуясь непоколебимой логикой силовой политики, блоковой политики и мышлением времен холодной войны, могут применить тактику превращения других регионов в пороховые бочки и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом уроков, извлеченных из украинского кризиса, страны АТР должны объединить усилия, чтобы сказать "нет" иностранному вмешательству и начать строить свой собственный режим безопасности, не допуская, чтобы европейский кризис добрался и до нашего порога.

Редакционная статья