Вбросить в бой

Военный эксперт Владислав Шурыгин – об итогах первых месяцев операции на Украине и о беспрецедентной информационной войне против России

С начала специальной военной операции прошло уже два с половиной месяца. Битва за Донбасс в самом разгаре, и ее исход прямо сейчас решается на полях сражений. Однако общий ход событий последних месяцев уже позволяет подвести некоторые предварительные итоги и ответить на важные вопросы. В частности – насколько подготовлена российская армия, как проходили бои и почему важнейшей составляющей нынешнего конфликта стали различные информационные операции и вбросы.

По своим масштабам и напряжению спецоперация беспрецедентна: фактически страны НАТО пытаются нанести нам военное поражение на территории Украины с помощью ВСУ, ставших, по сути, колониальной армией Запада. Против России ведут прокси-войну – на чужой территории и чужими руками.

В качестве плацдарма Украина была выбрана не случайно. С середины 1990-х велось планомерное втягивание ее в американское поле притяжения, Украину активно вовлекали в военную структуру НАТО. А после 2014 года военное строительство ВСУ было полностью взято под американский контроль, о чем теперь, не скрываясь, заявляют в Вашингтоне. Восемь лет украинские армию и общество усиленно готовили к войне с Россией.

Снова и снова, отвечая себе на вопрос, была ли у России возможность решить миром конфликт с Киевом, мы понимаем: такой возможности не было. США гнали Украину на убой, не оставляя никаких шансов для мирного разрешения противоречий. Украина готовилась к войне, и начатая нами военная операция стала вынужденным ответом, на упреждение.

У военной операции есть зримые результаты. От украинских нацистов освобождены обширные территории: Луганская Народная Республика, Херсонская область, часть Харьковской области и Запорожья. Каждый день под контроль ВС РФ переходят новые населенные пункты. В них организуется мирная жизнь, а население в основном поддерживает политику РФ. Успешно уничтожаются отборные силы нацистов (около 5 тыс. только в Мариуполе), а общие потери ВСУ превысили 50 тыс. человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. Чтобы покрыть потери, Киеву приходится проводить всё новые и новые волны мобилизации, фактически уже охотясь на своих граждан по городам и сёлам.

Убыль в личном составе приходится компенсировать переброской батальонов территориальной обороны – по сути необученной милиции, которая в боях несёт огромные потери. Как следствие, моральный уровень личного состава ВСУ резко снизился.

Ни о какой современной тактике применительно к ВСУ речи не идёт. Всё то, что их кураторы из Вашингтона считают для своих войск обязательным – высокая мобильность, возможность вести дистанционную войну, сбережение личного состава – для украинской армии отброшено. Фактически сейчас США на Украине пытаются навязать России масштабную войну на истощение образца первой половины ХХ века. Восточные области Украины стремительно превращают в новую "линию Мажино". Подконтрольное США украинское руководство, не считаясь с жертвами среди гражданского населения, в нарушение норм и правил ведения боевых действий приняло по подсказке Запада практику создания так называемых «фестунгов». Это германский термин, означающий использование крупных городов в качестве естественных крепостей, а их населения – как своего рода «живой щит». Это приводит как к огромным военным потерям, так и к гибели мирного населения, которое из «фестунгов» просто не выпускают. На этом фоне расширение военно-технических поставок США имеет своей целью максимально затянуть конфликт. Ни один из видов оружия и техники, отправляемых сегодня американцами на Украину, не способен изменить сам ход и характер боевых действий, но лишь продлит их на недели и месяцы и увеличит количество погибших.

При этом, несмотря Россия сохраняет инициативу и ведет высокоманевренные действия, перемещая группировки войск для максимально эффективного решения поставленных задач. Российское военное руководство продемонстрировало гибкий подход к тактике ведения боевых действий, адаптивное планирование, перестраивание планов в зависимости от развития обстановки. К примеру, после того как российские подразделения выполнили задачу по сковыванию в районе Киева крупной группировки ВСУ, а военная операция перешла на второй этап, войска были отведены от украинской столицы. Во-первых, из гуманитарных соображений, и во-вторых, как официально было заявлено – в качестве жеста доброй воли для создания благоприятной атмосферы для переговорного процесса.

Для России характер нынешнего военного конфликта по-прежнему носит масштаб «специальной военной операции». Это предполагает ведение боевых действий со значительными ограничениями. Российское руководство не рассматривает украинских граждан в качестве врагов, а само украинское государство - в качестве врага экзистенциального. В этом оно исходит из глубоких исторических и тесных личных связей жителей наших стран.

Поэтому Вооруженные Силы РФ действуют так, чтобы исключить масштабные жертвы среди мирного населения. Россия использует высокоточное оружие, не прибегая к «ковровым» бомбардировкам и артиллерийскому огню «по площадям». Кстати говоря, в этом российская тактика радикально отличается от той, который придерживаются США. Они стирают с лица земли целые города, как, например, иракский Мосул в 2016 году или сирийскую Ракку в 2017-м, что вынуждены признавать и сами украинцы. Россия придерживается тактики, которая рассчитана на то, чтобы склонить противника к сдаче в плен, а не американского принципа «выжженной земли». При этом военно-политическому руководству РФ удается сохранить ограниченный характер операции, не прибегая к мобилизации и не выходя за рамки военного бюджета. Россия воюет не числом, а умением.

Конечно, США и их союзники не могут позволить себе признать вышесказанное. Поэтому в мировом информационном пространстве развёрнута самая масштабная за последние десятилетия информационно-пропагандистская кампания по дискредитации РФ и военной операции, которую она проводит. СМИ глушат обывателя давно набившими оскомину пропагандистскими штампами времён «холодной войны», которые не имеют ничего общего с реальной информацией о ходе боевых действий.

Западные специалисты по информационным операциям пытаются спровоцировать взаимное ожесточение сторон. Издевательства над российскими военнопленными, бессудные казни, кадры которых публикуются в интернете, «вбросы» на тему «зверств российских военных» имеют только одну цель – ожесточить солдат по обе стороны фронта. Одновременно мы видим попытки «раскачать» внутреннее российское информационное пространство. Одним из главных направлений провокаций стали регулярные «вбросы» в отношении высшего военно-политического руководства России. Постоянно тиражируются слухи о министре обороны и начальнике Генштаба – то они «исчезли», то у них «проблемы со здоровьем», то их «возможно, скоро отстранят» от исполнения служебных обязанностей. Особенно стараются информационные ресурсы так называемой «несистемной оппозиции».

Нельзя не сказать и о том, что порой фактором напряженности становятся и заявления, которые делают некоторые вполне лояльные политики, общественные деятели, лидеры общественного мнения с репутацией патриотов. Не имея достаточных компетенций и полноты информации о реальном положении дел, они выступают с необоснованной критикой и такими же необоснованными инициативами. В некоторых случаях это приводит к тому, что патриотично настроенная аудитория начинает требовать неприемлемых радикальных методов ведения военных действий.

За последнее десятилетие ВС России прошли через серьезные качественные изменения. После нескольких попыток проведения военной реформы в 2012 году началась комплексная модернизация. Ее целью было формирование компактной профессиональной армии, оснащенной современными образцами вооружений. Эта работа велась планово и последовательно, открыто, под гласным парламентским и общественным контролем. Были четко определены параметры будущих Вооруженных сил, включая их численность, организацию, долю современных вооружений и другие показатели. Задача была подготовить наши вооружённые силы к конфликтам XXI века.

Сегодня РФ ведет освободительную превентивную операцию нового типа. Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм, сохраняя гуманное отношение к противнику. Особенности нынешней операции, как и других военных конфликтов, где были задействованы российские силы – внимание к гуманитарным вопросам и защита гражданского населения, с определенной точки зрения, контртеррористический характер.

И у нас есть все ресурсы и решимость довести эту операцию до победы.

Владислав Шурыгин — военный эксперт

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора