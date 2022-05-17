Беспилотные комплексы Gladius для ВС Польши.

Вооруженные силы Польши закупят беспилотные комплексы Gladius, включающие разведывательные БПЛА, барражирующие боеприпасы, системы управления и контроля, а также соответствующих компонентов логистики и подготовки личного состава. Об этом 6 мая 2022 года сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По словам министра, пакет общей стоимостью почти 426 млн. евро в первую очередь предназначен для оснащения польских артиллерийских полков на востоке страны.

Отвечая на вопросы прессы, польские военные были намеренно сдержанны и ссылались на повышенную секретность, вызванную «войной на Украине и обострением отношений с Россией». Так, глава Польского агентства вооружений (Polish Armament Agency) полковник Артур КУПТЕЛЬ (Artur Kuptel) подчеркнул, что прогнозируемые цифры по соответствующим системам пока не разглашаются. В пресс-релизе производителя, WB Group, также какие-либо количественные характеристики не указаны. Однако, полагают эксперты, коммюнике министра обороны позволяет сделать выводы о структуре и масштабах предстоящей поставки.

Как сообщается, речь идет о четырех так называемых батарейных комплектах беспилотных комплексов разведки и поражения GLADIUS, которые планируется закупить с первого захода. Они состоят из нескольких командно-штабных и транспортно-заряжающих машин, мобильных наземных станций, а также боевого комплекта барражирующего боеприпаса BSP-U GLADIUS и связанного с ним пускового оборудования.

Барражирующий боеприпас BSP-U GLADIUS на пусковой. Вариант

По сообщениям прессы, BSP-U базируется на польском дроне-камикадзе WARMATE 2, который может находиться в воздухе до 120 минут и оснащается кумулятивной, термобарической или осколочной боевой частью массой до 5 кг. Для обнаружения целей на средней дальности беспилотные комплексы GLADIUS поддерживаются тактическим БПЛА FT5 (фото в заголовке) того же производителя. Одновременно, он служит ретранслятором между наземной станцией и поражающим элементом. По данным производителя, 85-килограммовый FT5 с размахом крыла 6,4 м способен находиться в воздухе до 10 часов. При максимальной дальности полета 150 км дрон способен достигать высоты 5000 м, но для взлета и посадки требует подготовленной взлетно-посадочной полосы.

Для разведки и сопровождения целей используется разработанный WB Group подвес GS2-UM с комбинированной дневной и инфракрасной камерой. Кроме того, может быть встроен прибор для лазерной подсветки цели. Собранные данные передаются в режиме реального времени по зашифрованному каналу связи в интегрированную систему наведения наземной станции TOPAZ. Обработанные данные позволяют осуществлять прямое наведение барражирующих боеприпасов, а также корректировать огонь ствольной или реактивной артиллерии.

По данным Минобороны Польши, проект GLADIUS включает закупку нескольких сотен беспилотников, барражирующих боеприпасов и тренажеров для подготовки расчетов. Первая частичная поставка ожидается уже в конце 2022 года. Объявленная закупка является крупнейшей программой приобретения БПЛА в истории ВС Польши. Согласно пресс-релизам, объявленная в мае 2021 года покупка у Турции 24 ударных БПЛА BAYRAKTAR TB2, четырех наземных станций управления и пакета подготовки и логистики обошлась бюджету Польши в 230 млн. евро.

По материалам ресурса euro-sd.com