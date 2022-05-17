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Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать

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Генеральная репетиция воздушной части парада ко Дню Победы в Калининграде
Генеральная репетиция воздушной части парада ко Дню Победы в Калининграде.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

Бывший замминистра обороны Польши: Калининград нужно будет демилитаризовать

Экс-замминистра обороны Польши утверждает, что в случае расширения НАТО необходимо будет переименовать и демилитаризовать Калининград. В интервью Do Rzeczy Ромуальд Шереметьев заявляет, что скоро НАТО "залает у Петербурга", а Россию ждет распад.

"Если Финляндия и Швеция войдут в НАТО, придется демилитаризовать Калининградскую область", — говорит профессор Ромуальд Шереметьев, экс-замминистра обороны.

Do Rzeczy: Финляндия официально объявила, что хочет вступить в НАТО. Как это изменит ситуацию с польской и европейской безопасностью?

Ромуальд Шереметьев: Если в НАТО войдет и Швеция, то безопасность всего восточного фланга чрезвычайно усилится, потому что и у финнов, и у шведов вполне приличные армии. Более того, при таком раскладе Балтика станет натовским морем. И возникнет существенная проблема так называемого Калининграда.

— Что вы имеете в виду?

— Надо, наверное, заняться тем, чтобы, во-первых, Калининград перестал называться в честь преступника Калинина, который причастен к преступлениям в Катыни. Во-вторых, необходимо демилитаризовать этот район, потому что нельзя, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке, вставленной между ног. Это, пожалуй, понятно.

Также после вступления Финляндии и Швеции в НАТО будут поставлены новые задачи, но в то же время у Польши будут гораздо более сильные позиции на восточном фланге, чем раньше. Перефразируя недавнее заявление Папы Римского Франциска, НАТО залает уже под Петербургом.

— Каким может быть ответ Москвы на расширение НАТО?

— Будет вой, как обычно. Ну и будут пугать ядерным оружием, потому что русские ничем другим пугать уже не могут.

— На какой стадии российского вторжения мы находимся? Некоторые ожидали какого-то крупного наступления на Донбассе, между тем ничего подобного не произошло.

— Я же говорил, что никакой великой битвы там не будет. Русские будут пытаться продвигаться вперед, иногда на километр в день, а украинцы — последовательно поддерживать свою систему обороны, которую использовали раньше.

— О чем свидетельствует тот факт, что во время выступления, произнесенного в День Победы, Владимир Путин не объявил новой мобилизации?

— Я был удивлен этой речью, но, похоже, у Путина нет никакой идеи, что делать с тем, что он вырастил на украинской территории. Хотя, конечно, появились мнения разных людей, анализирующих ситуацию, которые задаются вопросом, что имел в виду Путин и какие несчастья могут нас из-за этого постигнуть.

— Чем закончится эта война?

— Неизвестно. У Москвы нет хорошего выхода. Возможно, все будет зависеть от того, действительно ли и насколько украинцы одержат победу, что на данный момент вероятно, и как это отразится на внутренней ситуации в России. Некоторые российские оппозиционеры говорят, что Путин своими действиями тянет Россию к гибели и к распаду. Поскольку нынешняя Россия намного слабее Советского Союза, а Путин все-таки предводитель не такого класса, как, извините, преступник Сталин, я рассчитываю, что распад России произойдет быстрее, чем можно ожидать.

Беседовал Дамиан Цыган

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Польша
Россия
Финляндия
Франция
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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2 комментария
№1
17.05.2022 02:17
Такое чувство , что сейчас наш ограниченный контингент ВС на Украине используется не совсем  по своему прямому предназначению.Другими словами наша армия не крушит и не ровняет все на своем пути, как и должна действовать в условиях войны, а проводит несвойственную ей контртеррористическую операцию и раздает гуманитарнку. Поляки  с литовцами принимают это за слабость и вполне могут решиться на вторжение в  западные области Украины.Вот тогда-то они и должны получить  сапогом в рожу по полной , никакое НАТО и США им не помогут, а переименовывать придется не Калининград ,а саму Польшу
+2
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