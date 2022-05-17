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Военное обозрение

Президент Сербии: Мы проверим, чем был вызван «художественный» интерес фотографировавших оборонный завод польских граждан

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Сербии прокомментировал инцидент с задержанием нескольких польских граждан, фотографировавших с разных ракурсов оборонно-промышленное предприятие. Ранее поступили сообщения о том, что поляков задержали возле завода «Свобода», на котором производится продукция военного назначения. Среди прочего там осуществляется производство мин и артиллерийских снарядов. Завод расположен в городе Чачак к югу от Белграда.

Александр Вучич назвал «очень интересным» появление польских граждан в районе этого предприятия. По его словам, они назвали себя «фотохудожниками».

Президент Сербии отметил, что весьма странным является выбор для «фотохудожников» заниматься съёмкой подъездных путей к заводу, где производят боеприпасы.

Александр Вучич:

Мы, конечно, проверим, с чем этот интерес мог быть связан.

На данный момент двое граждан Польши, осуществлявших съёмку, находятся в одном из полицейских участков. Их опрашивают на предмет того, почему вдруг именно оборонно-промышленное предприятие вызвало у них «художественный интерес».

Напомним, что ранее Вучич раскритиковал Запад за двойные стандарты. По словам сербского президента, сегодня Запад громко говорит о поддержке территориальной целостности Украины, но отказывает в поддержке территориальной целостности Сербии, признавая Косово в качестве независимого государства. А на днях 4 страны, по словам Вучича, признание Косово отозвали. О том, какие это страны, он не сообщил.

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Страны
Польша
Сербия
Украина
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