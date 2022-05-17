На Камчатке тральщик ТОФ провел корабли через мины

Морской тральщик "Яков Баляев" Тихоокеанского флота провел за тралами корабельную ударную группу в рамках тактического учения Войск и сил на Северо-востоке России, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Скрытно выйдя из пункта базирования, новейший тральщик выполнил задачи противодиверсионного дозора и начал контрольно-разведывательный поиск мин в Авачинской бухте и на ближних подступах к ней. Экипаж использовал автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию миноискания "Ливадия".

Во время тренировки, в которой участвовали корабли ударной группы и противолодочные самолеты Ил-38Н, были обнаружены мины условного противника. Экипаж морского тральщика выставил трал и провел за ним малые ракетные корабли "Иней" и "Смерч" в безопасный район, а потом уничтожил мины подводными и надводными автономными противоминными аппаратами.

"В ходе учения экипаж морского тральщика "Яков Баляев" проведет тренировки боевых расчетов по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть, в том числе в условиях радиационного и химического заражения", - добавил сотрудник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников.

Александр Филимоненко