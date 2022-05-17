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Российская газета

Генерал-майор Игорь Конашенков назвал общие потери ВСУ с начала спецоперации

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Источник изображения: rg.ru

Последние новости о ходе специальной военной операции сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его сводка, как обычно, строилась на результатах боевой работы нашей авиации, ракетных войск и артиллерии, средств ПВО за определенный период. В данном случае - за ночь с субботы на воскресенье. Генерал также назвал общие потери вооруженных сил Украины с начала спецоперации.


Конашенков сказал, что высокоточными ракетами воздушного базирования в темное время суток были поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Удары по ним нанесли в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка на пока еще подконтрольной украинским военным территории ДНР.

В то же время наша оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 32 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Были уничтожены две пусковые установки комплекса ПВО С-300. А в районе Шпилевка Сумской области - еще и украинский радиолокационный пост.

Про умелые действия российских вертолетчиков стоит сказать отдельно. Они не только точно бьют по вражеским позициям и объектам, но и выполняют в ходе специальной военной операции множество других важных задач. Вчера, к примеру, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы при сопровождении воинских колонн группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа. Цель такого задания - надежно прикрыть машины с воздуха. Параллельно с вертолетов ведут разведку, а в случае обнаружения разведывательно-диверсионных групп ВСУ "утюжат" их авиационными средствами поражения.

Однако вернемся к сводке Минобороны России. Конашенков сообщил, что наши ракетные войска и артиллерия за ночь поразили шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ракетно-артиллерийских ударов было уничтожено до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц их военной техники.

Российские средства ПВО в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехватили украинскую тактическую ракету "Точка-У". А в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области - 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Расчеты зенитных ракетных комплексов сбили 15 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка и Петровское, а также над Епифановкой, Кудряшовкой, Верхней Дуванкой над территорией ЛНР. И еще в районе Чкаловское, Великие Проходы и в районе Высшее Соленое Харьковской области.

Очередной украинский беспилотник был уничтожен и над островом Змеиный. Там вообще впору устраивать кладбище военной техники ВСУ. На этом клочке земли в Черном море киевские генералы потеряли уже столько людей и разнообразной техники, что хватило бы для проведения целой операции.

В море у берегов Змеиного покоятся украинские истребители, бомбардировщики и вертолеты, множество беспилотников, в том числе ударные "Байрактар-ТБ2", десантные катера проекта "Кентавр". И этот список все время дополняется новыми потерями.

Вчера телеканал Минобороны России "Звезда" показал видео военнослужащих ВСУ, убитых при попытке высадить на остров подразделения специального назначения. К Змеиному они подошли на трех десантно-штурмовых катерах. Рассредоточиться и закрепиться на острове у украинских спецназовцев не получилось. Их встретили плотным огнем. В результате ожесточенного боя украинцев прижали к морю и уничтожили. Тела военнослужащих ВСУ были разбросаны по всему побережью Змеиного. Их потом еще несколько дней прибивало к острову.

Все такие потери фиксируют в Минобороны России. По этим данным, с начала спеоперации украинская армия лишилась 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотников, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронемашин, 381 установки реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 военных автомобиля.


Юрий Гаврилов

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