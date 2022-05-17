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В США рассказали о «кошмаре» России

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Американский истребитель F-35 Lightning II
Американский истребитель F-35 Lightning II.
Источник изображения: © flickr.com, US Air Force

«Режим зверя» американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II является настоящим «кошмаром» для России, рассказывает издание 19FortyFive.

В публикации напоминают, что в «режиме зверя» данный самолет может нести примерно в четыре раза больше боеприпасов, чем в малозаметном. «Используя внутренний оружейный отсек, а также внешние крепления, F-35 может нести 22 000 фунтов (почти 10 тонн — прим. «Ленты.ру») вооружения», — пишет издание.

В частности, истребитель способен одновременно переносить до 14 ракет AIM-120 AMRAAM и две ракеты AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух». «Конечно, при полной загрузке дальность полета F-35 уменьшается вдвое с 2 800 до 1 400 километров», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что режим малозаметности F-35 Lightning II позволяет установить превосходство в воздушном пространстве в первые дни конфликта, после чего данный истребитель может использоваться в качестве обычного боевого самолета для нанесения ударов по позициям противника.

В апреле американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на рассказ летчика-испытателя Билли Флинна, написал, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II производства американской корпорации Lockheed Martin является единственным в мире, способным выжить в небе над Украиной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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