«Режим зверя» американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II является настоящим «кошмаром» для России, рассказывает издание 19FortyFive.

В публикации напоминают, что в «режиме зверя» данный самолет может нести примерно в четыре раза больше боеприпасов, чем в малозаметном. «Используя внутренний оружейный отсек, а также внешние крепления, F-35 может нести 22 000 фунтов (почти 10 тонн — прим. «Ленты.ру») вооружения», — пишет издание.

В частности, истребитель способен одновременно переносить до 14 ракет AIM-120 AMRAAM и две ракеты AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух». «Конечно, при полной загрузке дальность полета F-35 уменьшается вдвое с 2 800 до 1 400 километров», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что режим малозаметности F-35 Lightning II позволяет установить превосходство в воздушном пространстве в первые дни конфликта, после чего данный истребитель может использоваться в качестве обычного боевого самолета для нанесения ударов по позициям противника.

В апреле американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на рассказ летчика-испытателя Билли Флинна, написал, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II производства американской корпорации Lockheed Martin является единственным в мире, способным выжить в небе над Украиной.