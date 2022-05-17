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Финляндия официально подает заявку на членство НАТО

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15 мая 2022 года на совместном заседании президента Финляндии и Комитета правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности было официально принято решение о том, что Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО). Мотивировка решения правительства Финляндии о вступлении в НАТО открывается словами: "После вторжения России на Украину в безопасности и оперативной среде Финляндии и Европы произошли фундаментальные изменения".

Боевая машина пехоты СV9030 FIN вооруженных сил Финляндии (с) вооруженные силы Финляндии

Решение было объявлено на совместной пресс-конференции в президентском дворце в Хельсинки, в которой приняли участие президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Также присутствовали финские министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.

Решение означает, что финский парламент рассмотрит официальную заявку на вступление в НАТО 16 мая, голосование в парламенте пройдет 17 мая и заявка будет передана государствам-участникам НАТО 18 мая. Многие страны НАТО уже выразили поддержку членству Финляндии и пообещали скорые соответствующие действия в своих парламентах.

"Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политике и обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Это исторический день. Открывается новая эра", - заявил на пресс-конференции президент Саули Ниинистё. По его словам, к этому решению Финляндию подтолкнули события на Украине. Он подчеркнул, что "заявление Финляндии о членстве не направлено против кого бы то ни было".

"Безопасность - это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, она ни от кого не зависит, повышается общая безопасность", - сказал президент Финляндии.

Сообщается также, что правительство Швеции внесет запрос в парламент об одобрении заявки на вступление Швеции в НАТО 16 мая. В Швеции намерены согласовывать свой процесс по вступлению НАТО с финским процессом.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин объявляют о решении подать заявку Финляндии на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО). Хельсинки, 15.05.2022 (с) правительство Финляндии

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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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