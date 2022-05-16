Завершились стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8

Объединённая двигателестроительная корпорация выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений. Об этом сообщили в пресс-службе ГК Ростех.

«Программа испытаний включала замеры параметров для оценки температурного состояния, прочности и вибрационной стойкости деталей и узлов двигателя в процессе работы. Проведена проверка его воздушной, масляной и топливной систем. Данные о состоянии деталей и узлов опытного двигателя ПД-8 снимались в ходе испытаний с помощью 500 специальных датчиков. Полученные с их помощью данные подлежат дальнейшему анализу для оценки работоспособности основных узлов и систем», – сказал генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

В ходе многоэтапных испытаний специалисты ОДК выполнили отладку систем автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на «малый газ». Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы, от «малого газа» до «максимального взлётного» режима.

Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках и испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, также будет выполнен большой комплекс инженерно-технических расчётов. «Всё это входит в комплекс работ по подтверждению характеристик опытной установки требованиям сертификационного базиса двигателя ПД-8», – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолёте SSJ-New и на самолёте-амфибии Бе-200. СУ создаётся с применением российских материалов и современных технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.