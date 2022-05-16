Войти
Авиация России

Завершились стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8

585
0
+1
Первый опытный образец перспективного двигателя ПД-8 на испытательном стенде ПАО "ОДК-Сатурн"
Первый опытный образец перспективного двигателя ПД-8 на испытательном стенде ПАО "ОДК-Сатурн".
Источник изображения: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Объединённая двигателестроительная корпорация выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений. Об этом сообщили в пресс-службе ГК Ростех.

«Программа испытаний включала замеры параметров для оценки температурного состояния, прочности и вибрационной стойкости деталей и узлов двигателя в процессе работы. Проведена проверка его воздушной, масляной и топливной систем. Данные о состоянии деталей и узлов опытного двигателя ПД-8 снимались в ходе испытаний с помощью 500 специальных датчиков. Полученные с их помощью данные подлежат дальнейшему анализу для оценки работоспособности основных узлов и систем», – сказал генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

В ходе многоэтапных испытаний специалисты ОДК выполнили отладку систем автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на «малый газ». Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы, от «малого газа» до «максимального взлётного» режима.

Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках и испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, также будет выполнен большой комплекс инженерно-технических расчётов. «Всё это входит в комплекс работ по подтверждению характеристик опытной установки требованиям сертификационного базиса двигателя ПД-8», – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолёте SSJ-New и на самолёте-амфибии Бе-200. СУ создаётся с применением российских материалов и современных технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бе-200
Ил-76
Ил-76ЛЛ
ПД-14
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Похожие новости
13.05.2022
Завершены стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8
12.05.2022
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
17.12.2021
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»: достигнутые результаты и перспективы развития
01.12.2020
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
29.04.2020
Жертвы импортных сердец
14.09.2016
"Готовим первый образец нового двигателя для истребителя пятого поколения"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 17:14
  • 26130
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО