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Газета.ru

"Жаловались на тяжелые условия и нехватку боеприпасов". Что происходит на "Азовстали"

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Поврежденные в результате обстрелов жилые дома в Мариуполе, на дальнем плане завод "Азовсталь"
Поврежденные в результате обстрелов жилые дома в Мариуполе, на дальнем плане завод "Азовсталь".
Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

Daily Express: на "Азовстали" в Мариуполе могут находиться трое британцев

На территории "Азовстали" в Мариуполе могут находиться трое британцев, утверждает газета Daily Express со ссылкой на их сослуживца. Он сообщил изданию, что его самого и знакомых направили в разные части страны вскоре после того, как они прибыли на Украину. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Трое подданных Великобритании, отправившихся на Украину незадолго до начала специально военной операции РФ, могут находиться на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом написала в воскресенье, 15 мая, газета Daily Express.

Издание ссылается на британского добровольца, который был ранен в ходе боевых действий на территории Донецкой области и был вывезен во Львов на лечение. Он утверждает, что все четверо ранее служили в ВС Великобритании и якобы вместе поехали на Украину.

"Трое ребят, которые находятся на металлургическом комбинате, служили в британской армии. Я знаю, что двое из них проходили службу в Афганистане", - рассказал собеседник издания.

Он добавил, что его самого и знакомых направили в разные части страны вскоре после того, как они прибыли на Украину. По его словам, в последний раз он получал от них текстовые сообщения в апреле, когда они жаловались на тяжелые условия на "Азовстали" и нехватку боеприпасов.

Ситуация на "Азовстали"

На этом фоне первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предостерег Турцию от "помощи боевикам" на «Азовстали».

Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна готова эвакуировать по морю раненых с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что эвакуированные покинут территорию завода и будут вывезены в порт Бердянска, откуда судном их доставят в Стамбул. По его словам, Москва не согласилась на эти условия.

«Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по "Азовстали" и портить свою репутацию.

Турция не лезет в спецоперацию РФ на Украине. Она же просто дает предложения. Она официально не участвует в какой-то серьезной помощи.

Ну, продавали Украине беспилотники "Байрактары". Мы на это закрыли глаза, хотя не исключаем, что Турция продолжает их поставлять. Но вмешательства я здесь пока не вижу", - сказал Джабаров в беседе с порталом Ura.ru. Сенатор также утверждает, что на «Азовстали» уже нет мирных жителей. "Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в СИЗО для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России", - добавил парламентарий.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции с призывом не способствовать эвакуации раненых военных с территории «Азовстали». Он, в частности, утверждает, что члены батальона «Азов» якобы известны регулярными высказываниями, оскорбляющими «великие исламские ценности и высмеивающими религию Ислам в целом».

«Обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Эрдогану: не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. 21 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе и приказал его отменить, поручив военным заблокировать промзону. 4 мая Шойгу проинформировал, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру "Азовстали", а ВС РФ продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей.


Григорий Плакучев

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