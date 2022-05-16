Швеция официально приняла решение вступить в НАТО

МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. Швеция официально приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО, заявили представители правящей в королевстве Социал-демократической партии. Об этом сообщает РИА Новости.

"На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", – говорится в распространенном заявлении.

Власти королевства в случае одобрения заявки будут выступать против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.

Аналогичное решение ранее приняло правительство Финляндии.

Обе скандинавские страны много лет сохраняли нейтралитет и не вступали в ряды альянса, однако заговорили об этом на фоне российской спецоперации на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс "с радостью обеспечит" быстрое вступление Финляндии и Швеции в ряды организации, если страны этого захотят.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предрекли Финляндии политическое и экономическое банкротство после вступления в НАТО.