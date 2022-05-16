Политолог о членстве Финляндии в НАТО: особое отношение России закончилось

МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. К Финляндии после ее решения вступить в НАТО больше не будет особого отношения со стороны России, заявил Life политолог Николай Межевич.

Ранее Финляндия и Швеция официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс.

"Финны, имея многочисленные льготы по торговле энергоносителями в сфере промышленной кооперации, финские инвестиции на северо-западе России всегда встречали режим наибольшего благоприятствования. К финнам особое отношение. Вот этого особого отношения больше не будет", – сказал Межевич.

По мнению эксперта, теперь Россия будет предоставлять Финляндии все только по мировым ценам и по общим правилам, которые с учетом ситуации в мире усложнятся.

Политолог выразил мнение, что в этой связи финскую экономику "ничего хорошего не ждет".

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предрекли Финляндии политическое и экономическое банкротство после вступления в НАТО.