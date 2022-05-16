Войти
Военное обозрение

США поставили Украине 155-мм гаубицы М777А2 без цифровой системы управления огнём

533
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставили на Украину буксируемые гаубицы М777А2 калибра 155-мм, часть орудий уже находится на Донбассе и участвует в боевых действиях против российской армии и подразделений НМ народных республик. Свидетельством этому стали множественные фотографии и видео с гаубицами, снятое военнослужащими ВСУ.

Украинцы не устают нахваливать американские орудия, заявляя, что получили чуть ли не "лучшие гаубицы" в мире. Однако не все так радужно, как заявляют в Киеве, как оказалось американцы поставили на Украину упрощенную версию гаубицы, не имеющую электронной составляющей - цифровой системы управления огнем, повышающей эффективность применения гаубиц кратно. Отсутствие системы заметно на снимках "украинских" орудий.

Заявляется, что без данной системы гаубица М777А2 из высокоточного орудия переходит в категорию обычного орудия, без каких-либо плюсов. В то же время на передний план выходят минусы самой гаубицы - это низкая живучесть ствола, общая хрупкость конструкции и сильное боковое смещение. Про хрупкость конструкции не раз говорили эксперты. По их словам, проблема не критична, если правильно обслуживать гаубицу и проводить соответствующую профилактику. В ином случае орудие быстро выходит из строя.

Но вернемся к цифровой СУО, которая отсутствует на поставленных Украине гаубицах. Высказывается мнение, что таким образом США показывают свое недоверие украинским военным, кто-то говорит о том, что украинские расчеты не обучены применению высокотехнологичных систем. Однако все гораздо банальней, американцы при передаче гаубиц знали, что часть их непременно попадет в качестве трофеев союзным силам, т.е. российской армии или НМ республик Донбасса, поэтому специально передали упрощенную версию. И были правы, первая гаубица уже попала в руки российских военных. Об этом пару дней назад сообщили сразу несколько источников, правда официального подтверждения пока не было. Даже если эта информация не соответствует действительности, все равно в ближайшее время одно-два американских орудия будут захвачены, судя по интенсивности боевых действий.

На сегодняшний день в составе ВСУ находится от 85 до 90 гаубиц М777А2, поставленных из США. Еще какое-то количество аналогичных орудий поставят другие страны, но не более двух десятков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
M777
Похожие новости
02.05.2022
«Крупные калибры»: перечень артиллерии, которую направляют на Украину страны НАТО
26.04.2022
ВС Украины получат артиллерийское вооружение западного производства
25.04.2022
В Британии назвали количество планируемых к поставке на Украину 155-мм САУ AS-90
23.11.2020
Сохраняя божественный статус
25.12.2018
Warrior Maven (США): новая армейская артиллерия США превосходит российские аналоги
15.04.2015
На старых развалинах
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 17:14
  • 26130
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО