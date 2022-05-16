США поставили Украине 155-мм гаубицы М777А2 без цифровой системы управления огнём

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Соединенные Штаты поставили на Украину буксируемые гаубицы М777А2 калибра 155-мм, часть орудий уже находится на Донбассе и участвует в боевых действиях против российской армии и подразделений НМ народных республик. Свидетельством этому стали множественные фотографии и видео с гаубицами, снятое военнослужащими ВСУ.

Украинцы не устают нахваливать американские орудия, заявляя, что получили чуть ли не "лучшие гаубицы" в мире. Однако не все так радужно, как заявляют в Киеве, как оказалось американцы поставили на Украину упрощенную версию гаубицы, не имеющую электронной составляющей - цифровой системы управления огнем, повышающей эффективность применения гаубиц кратно. Отсутствие системы заметно на снимках "украинских" орудий.

Заявляется, что без данной системы гаубица М777А2 из высокоточного орудия переходит в категорию обычного орудия, без каких-либо плюсов. В то же время на передний план выходят минусы самой гаубицы - это низкая живучесть ствола, общая хрупкость конструкции и сильное боковое смещение. Про хрупкость конструкции не раз говорили эксперты. По их словам, проблема не критична, если правильно обслуживать гаубицу и проводить соответствующую профилактику. В ином случае орудие быстро выходит из строя.

Но вернемся к цифровой СУО, которая отсутствует на поставленных Украине гаубицах. Высказывается мнение, что таким образом США показывают свое недоверие украинским военным, кто-то говорит о том, что украинские расчеты не обучены применению высокотехнологичных систем. Однако все гораздо банальней, американцы при передаче гаубиц знали, что часть их непременно попадет в качестве трофеев союзным силам, т.е. российской армии или НМ республик Донбасса, поэтому специально передали упрощенную версию. И были правы, первая гаубица уже попала в руки российских военных. Об этом пару дней назад сообщили сразу несколько источников, правда официального подтверждения пока не было. Даже если эта информация не соответствует действительности, все равно в ближайшее время одно-два американских орудия будут захвачены, судя по интенсивности боевых действий.

На сегодняшний день в составе ВСУ находится от 85 до 90 гаубиц М777А2, поставленных из США. Еще какое-то количество аналогичных орудий поставят другие страны, но не более двух десятков.