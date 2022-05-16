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Российская газета

В Мариуполе подняли со дна украинский бронекатер

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Источник изображения: rg.ru


В морском порту Мариуполя поднят бронекатер ВСУ "Лубны", затопленный в ходе штурма города. Судя по опубликованным фото, корабль лишился мачты, в остальном выглядит исправным.

Бронекатер "Лубны" относится к украинскому проекту 58155 "Гюрза-М". Серия из восьми катеров была построена в 2016-2022 годах для ВМС Украины. Однотипный  "Кременчуг" был захвачен в Мариуполе на плаву, ранее в Бердянске были захвачены артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород".

Малые артиллерийские катера "Гюрза" водоизмещением 34 тонны вооружены парой 30-мм пушек, пулеметами и гранатометами.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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