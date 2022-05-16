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РИА Новости

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО на Балтике после расширения

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. НАТО может усилить присутствие в балтийском регионе еще до официального вступления в альянс Швеции и Финляндии, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

Это заявление он сделал на берлинской пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел стран-участников блока.

Заболевший COVID-19 Столтенберг принял участие в мероприятии по видеосвязи из Брюсселя, добавляет сайт mk.ru.

По словам генсека НАТО, этот вопрос, как и усиление присутствия на Балтике, будут обсуждать "в тесном взаимодействии" с властями обеих стран.

"Мы готовы сесть с ними за стол переговоров и обсудить предоставление гарантий безопасности, в том числе, путем усиления присутствия в регионе", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он отметил, что альянс постарается сделать все возможное, чтобы переходный период к полноценному членству для этих двух стран прошел как можно скорее.

Переходным Столтенберг назвал период "между заявкой и полным вступлением".

Ранее радио Sputnik сообщило, когда в Эстонии начнутся масштабные учения при участии армий других стран НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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